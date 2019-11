Finance islamique : Impliquer les chercheurs en sciences économiques

Les participants à la 15e édition du colloque sur le rite Malikite consacré aux «pratiques financières dans le rite malikite» ont appelé jeudi à Aïn Defla à l’instauration d’un partenariat entre les spécialistes en fiqh malékite et ceux investis dans les domaines financiers. Ils ont également appelé à la fin des travaux de ce colloque abrité par la maison de la Culture Emir Abdelkader de la ville à encourager les chercheurs en sciences économiques et financières à tirer profit du patrimoine se rapportant à l’école malikite dans ce domaine. Tout en appelant à la valorisation des enseignements des colloques sur le rite malikite et à la prise en ligne de compte de ses recommandations, ils ont relevé l’importance de recourir au lexique du rite malikite dans l’enrichissement de la démarche juridique avec la proposition de solutions dans le domaine des pratiques bancaires. La valorisation de la décision de l’université algérienne consistant à officialiser la spécialité relative aux pratiques financières dans le fiqh islamique a également été mise en exergue par les participants au colloque, lesquels ont appelé à sa généralisation de cette spécialité par le biais des équipes de recherche et des laboratoires. L’unification du lexique se rapportant aux pratiques financières et son extension aux établissements versés dans la langue arabe a été également soulignée par les participants qui, à l’occasion, ont invité les établissements chargés de former l’opinion publique à faire prendre conscience à la société de l’importance des pratiques financières dans le rite malikite. Les concepteurs de la fetwa et du discours de la mosquée ont, pour leur part, été invités à accorder d’avantage d’intérêt à l’héritage malikite dans le domaine des pratiques financières. Intervenant à la fin de la cérémonie de clôture, le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmehdi a félicité les participants pour les efforts déployés trois jours durant, se réjouissant du climat dans lequel les travaux du colloque se sont déroulés. «La qualité des interventions conforte l’idée selon laquelle ce séminaire progresse d’année en année», a-t-il souligné, remerciant les conférenciers pour la rigueur et la maîtrise dont ils ont fait preuve au cours de leurs interventions. Les trois meilleurs travaux du colloque ont, à l’occasion, été récompensés dans une ambiance empreinte de joie et d’émotion. En soirée, une cérémonie a été organisée au niveau du siège de la wilaya de Aïn Defla en l’honneur des participants à cette manifestation scientifique et culturelle.

solution «idoine» aux problèmes des institutions financières mondiales

Les banques islamiques constituent la solution «idoine» aux problèmes dans lesquels se débattent de nombreuses institutions financières de par le monde, a estimé jeudi à Aïn Defla le responsable de la fetwa au ministère des Affaires religieuses et des Wakfs de Syrie.

«Depuis quelques années, les économies, et par-delà les sociétés, sont en proies à une crise qui touche l'économie mondiale, une situation qui a mis en évidence le rôle susceptible d’être joué par les banques islamiques», a indiqué à l’APS, le Pr Alae Eddine Ezzaâtari en marge des travaux de la 15e édition du Colloque international sur le rite Malikite débutés mardi à Aïn Defla et dont le thème est consacré cette année aux «Pratiques financières dans le Rite Malikite». Relevant que la crise ayant affecté les économies mondiales «est financière», car résultant de prêts imprudents à l'habitat consentis alors aux Etats-Unis d'Amérique, il a affirmé qu’elle a entraîné nombre de pays en récession, plongeant les sociétés de ces pays dans un désarroi indescriptible. «Si les profits et le riba (prêt par intérêt, NDLR) assurent des bénéfices au monde capitaliste, les banques islamiques sont, en vérité, profitables à toute l’humanité», a-t-il jugé. Il a relevé que l’interdiction du prêt par intérêt dans les pratiques financières islamiques «atteste de la place dévolue à l’être humain dans l'Islam», soutenant que les établissements financiers activant selon les préceptes de la chariaâ (loi islamique) assurent des bénéfices «sans risques». «Nonobstant le volet purement économique, les banques islamiques représentent un moyen de ‘dialogue’ avec les autres civilisations susceptibles de montrer le vrai visage de l’Islam», a-t-il ajouté, admettant qu'il faut de la «patience» et de la persévérance dans l'action visant la généralisation des banques islamiques. S’attardant sur le legs des musulmans, le responsable de la fetwa au ministère des Affaires religieuses et des Wakfs de Syrie, a mis l’accent sur la nécessité pour les musulmans d’assimiler l’héritage de leurs aïeux, signalant que l’Islam incite ses adeptes au travail et à l’excellence dans tous les domaines de l’activité humaine.

«Il est absolument nécessaire d’assimiler l’héritage légué par nos aïeux pour aller de l’avant et relever les défis qui nous attendent d’autant que l’Islam incite ses adeptes au travail et à l’excellence dans tous les domaines de l’activité humaine», a-t-il soutenu. Tout en relevant que le Coran ne focalise uniquement pas sur l’au-delà, il a mis en avant les enseignements du livre Saint dans les différentes branches des activités humaines. «Il ne faut pas se limiter seulement à la lecture du Coran mais faire en sorte à ce que les enseignements qu’il renferme fassent partie des comportements de tous les jours», a-t-il souligné. «S’il est pour nous indispensable d’être fier de notre passé, de notre civilisation et de notre patrimoine, il est tout autant indispensable de ‘reconstituer la raison arabe et musulmane’ en vue de ne pas regarder uniquement vers l’au-delà», a-t-il préconisé, observant que la mosquée et les oulémas ont, dans ce cadre, un grand rôle à jouer.