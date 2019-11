Transmission des valeurs du 1er novembre : Poursuivre l'écriture de l'histoire

Le ministre des Moudjahidine, Tayeb Zitouni a mis l'accent, jeudi à Alger, sur la poursuite de l'écriture de l'Histoire nationale pour l'inculquer aux générations montantes de façon à leur transmettre les valeurs du 1er Novembre 1954 et les principes des chouhada et des moudjahidine.

Dans une allocution prononcée en son nom par le directeur du Centre national d'études et de recherches sur le mouvement national et la révolution du 1er Novembre 1954 (CNERMN54), Miadi Djamel Eddine lors de portes ouvertes sur ce centre, M. Zitouni a indiqué que l'encouragement des études académiques et projets de recherches visait à «atteindre l'objectif stratégique du ministère des Moudjahidine, à savoir l'écriture de l'Histoire nationale pour l'inculquer aux générations montantes de façon à leur transmettre les valeurs et principes des chouhada et des moudjahidine ainsi que les notions de la liberté et de la souveraineté». «Il n'y pas de présent pour la Nation en l'absence de mémoire ni d'avenir en l'absence de l'histoire qui est le catalyseur de développement et de progrès et est la force motrice pour pallier les obstacles et surmonter les difficultés dans tous les domaines et en toutes circonstances», a ajouté le ministre. A cette occasion, M. Zitouni a évoqué le rôle du CNERMN54 dans le domaine de la recherche et des archives en histoire nationale et sa contribution à la préservation de la mémoire nationale, en veillant à réviser les projets des publications et des ouvrages avant leur impression, leur adoption, leur présentation et leur distribution sur les établissements universitaires, éducatifs, de formation et autres. Le programme de portes ouvertes sur le Centre prévoit l'organisation d'une exposition des réalisations du centre dans le domaine de la recherche en histoire et la présentation de modèles des publications historiques réalisées à l'occasion de la célébration du 65e anniversaire de la Révolution du 1er Novembre 1954. Cette manifestation qui s'étale jusqu'au 21 novembre en cours prévoit également l'organisation d'une conférence sur les activités du centre dans le domaine des archives audiovisuelles, dont l'enregistrement et la préservation des témoignages vivants des artisans de la glorieuse guerre de libération et l'élaboration de films et de documentaires.