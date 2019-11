Engraissement du thon rouge : Un potentiel domaine de coopération entre l’Algérie et la Croatie

L’engraissement du thon rouge est un domaine potentiel pour développer des partenariats entre l’Algérie et la Croatie, a indiqué vendredi à Oran l’ambassadeur de la Croatie en Algérie, Ilija Zelalic, dans une déclaration à l’APS. Interrogé en marge du Salon international de la pêche et de l’aquaculture (SIPA) qui se tient au Centre des conventions d’Oran, M. Zelalic a indiqué que la Croatie dispose d’un savoir-faire «important» dans le domaine de l’engraissement du thon rouge, ajoutant qu’il sera intéressant de développer des partenariats entre Algériens et Croates dans ce domaine. Une délégation d’investisseurs croates a d’ailleurs visité le Salon dans la perspective de trouver des opportunités de partenariat, a-t-il encore souligné, rappelant que la Croatie fait de l’engraissement du thon qu’elle exporte à 95% au Japon. Pour rappel, la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (Cicta) avait accordé sa faveur à la demande algérienne en 2017, pour la mise en place de trois fermes d’engraissement du thon sur le territoire national. Le quota de l’Algérie, au titre de la campagne de pêche pour l’année 2019, était fixée à 1.445 tonnes par la Cicta et devra atteindre les 1.600, les années à venir. L’engraissement du thon relève sa valeur à 10 fois plus que le prix initial du thon rouge brut. Les premières fermes marines d’engraissement ont fait leur apparition dans les années 1990 en Méditerranée, en mer Adriatique et dans le Golfe du Mexique. Le thon est engraissé pour atteindre 500 jusqu’à 1000% de son poids initial, puis est surgelé et exporté vers le Japon et les Etats-Unis d'Amérique.