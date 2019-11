Algérie / Corée du Sud : Les opportunités d'investissement à Ghardaïa mises en avant

Les opportunités d'affaires et d'investissement qu'offre la région de Ghardaïa dans différents secteurs ont été mises en avant jeudi, à l'occasion d'une visite de travail et de prospection de l'ambassadeur de la République de Corée du Sud en Algérie, Lee Eun-youg.

Accompagné du président du groupe parlementaire d'amitié algéro-coréen, le député Mohamed Mehaya, l'ambassadeur Sud-Coréen s'est montré fort intéressé par les atouts et les potentialités de la wilaya de Ghardaïa dans les domaines de l'agriculture, le tourisme et les énergies renouvelables, suite à une rencontre tenue avec les membres de l'association professionnel de l'industrie de la vallée du M'zab et les opérateurs économiques de la wilaya. Les opérateurs économiques de Ghardaïa ont focalisé leurs interventions sur l'apport technologique et le savoir-faire dans différents domaines de la Corée, tout en mettant en avant les potentialités et les produits agricoles dont regorge la région de Ghardaia ainsi que les opportunités d'investissement et de partenariat. S'exprimant à l'APS au terme de cette rencontre, l'ambassadeur sud-coréen a affirmé que les relations d'amitié unissant l'Algérie et son pays sont appelées à devenir «plus concrètes» sur le terrain dans divers domaines, en plus d'exploiter les opportunités existantes en Algérie qui constitue une porte d'entrée sur le continent africain. Plusieurs sociétés coréennes investissent en Algérie, notamment dans le domaine industriel, créant ainsi des opportunités de travail et d'échange d'expertises, a relevé le diplomate, assurant que le gouvernement Sud-coréen encouragera ces sociétés afin qu'elles continuent sur cette lancée. Cette première rencontre avec les acteurs économiques de la région de Ghardaïa a permis de prendre connaissance des potentialités économiques de la région, son attractivité et les possibilités d'investissement, a souligné M. Lee Eun-youg ajoutant que cette rencontre permet d'établir une passerelle entre les opérateurs économiques des deux pays en vue d'un partenariat fructueux. Pour sa part, Mohamed Mehaya a indiqué que la visite constitue une nouvelle impulsion pour les relations économiques entre les deux pays et une occasion d'examiner les possibilités de promouvoir les investissements sud coréens dans la région de Ghardaïa, tout en assurant qu'il n'épargnera aucun effort pour promouvoir la destination de Ghardaia comme destination touristique par excellence. Auparavant, le diplomate sud-coréen s'est entretenu au siège de la wilaya avec le wali de Ghardaiï. Des visites de l'Unité de recherche en énergie renouvelable, de périmètres agricoles dans la région de Métlili ainsi que des sites touristiques, sont programmées pour la délégation diplomatique sud-coréenne au terme de la visite de prospection dans la région.