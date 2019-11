Edition : 4 publications sur des personnalités amazighes historiques

L'Entreprise nationale de communication, d'édition et de publicité (ANEP) a édité un nouveau coffret de 4 livrets sur des personnalités amazighes ayant marqué l'histoire de l'Algérie à l'époque de la conquête musulmane. Edité dans le cadre de sa collection "Des noms et des repères de l'Histoire de l'Algérie" et destiné aux enfants et aux écoliers, ce coffret comprend 4 livrets intitulés "Tarek Ibn Ziyad (670-721)", "Aksil (640-686)", "Dihya", connue sous le nom de Kahina (585-712) et "l'Etat rostémide (776-909)". Un portrait de chacune de ces personnalités illustre la couverture du livret qui lui est dédié, réalisés par les dessinateurs Sidali Oudjiene et Mohamed Amine qui ont travaillé d'arrache-pied pour se rapprocher au maximum de leurs images et des tenues de leurs époques. Sur le plan de la forme, ces livrets se distinguent par leur solidité et l'esthétique de leur présentation, outre la beauté de la calligraphie à même de faciliter leur lecture, notamment pour les enfants. L'auteure des trois livrets "Dihya", "Aksil" et "Tarek Ibn Ziyad", l'enseignante universitaire Nadjet Dahmoune, a tenu à donner brièvement un aperçu de la situation prévalant en Afrique du nord avant la conquête musulmane afin de permettre aux lecteurs de comprendre l'importance des réalisations de ces personnalités, qui ont marqué l'Histoire de l'Algérie. L'auteure a tenté de lever le flou entourant certains aspects dans l'objectif de donner une image aussi proche que possible des vérités historiques de cette époque, qui était instable contrairement à ce que prétendent certains. Elle a attaché un intérêt particulier aux détails des faits cristallisant le parcours de Tariq Ibn Ziyad dans l'ouvrage qui lui est consacré, en mettant en exergue les conditions dans lesquelles il a grandi et sa relation avec le roi des Awraba, Aksil qui s'est converti en Islam grâce à lui. Elle a également donné un aperçu sur l'Andalousie avant la conquête musulmane. Dans son ouvrage "Aksil", Nadjat Dahmoune a tenté de donner une image exhaustive sur cette personnalité, dont elle a évoqué la vie, l'entourage ainsi que la situation sociopolitique de son époque, mais aussi les conditions de sa détention et l'humiliation qu'il a eue à subir. Dans "Dhiya", appelée également "Damia" et "Kahina", l'auteure a écrit dans l'introduction :"c'est une véritable légende qui a vaincu l'oubli et dépassé les frontières du temps pour être une partie intégrante de la mémoire collective algérienne". Le livre qui lui est consacré évoque sa vie et sa résistance au début de la conquête musulmane ainsi que la situation prévalant au Maghreb après son assassinat. Ces livres, qui mettent en lumière des faits historiques, sont rédigés dans un style littéraire proche du roman, adopté sciemment par l'écrivaine pour capter l'attention des jeunes lecteurs. Pour sa part, l'écrivain du 4e livre, "L'Etat Rostémide", Tarek Slimani a mis en exergue dans son introduction les conditions de l'émergence de l'Etat Rostamide depuis ses prémices à Tahret en l'an 136 de l'héjire. L'ouvrage donne un aperçu sur les imams rostémides et sur le rôle politique de cet Etat dans l'instauration de la paix en Afrique du nord, outre ses relations avec les autres régimes de l'époque, ainsi que sur le rôle économique des Rostémides. Ces livrets de 52 à 75 pages sont illustrés de dessins et de cartes relatifs à cette époque. Les trois premiers livrets offrent un cadeau en forme de portrait de chacune des personnalités évoquées. Pour rappel, l'ANEP avait déjà publié une collection de livres historiques sur les personnalités de Juba, Massinissa et Jugurtha.