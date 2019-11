Note de lecture : Récits de miel et de sang, nouvelles de Saâd Taklit

Avec ses souvenirs de jeunesse revisités de façon «presque» intimiste, Saâd Taklit, à travers son recueil de 36 nouvelles intitulé «Récits de miel et de sang», présent lors du SILA 2019, lève un coin du masque, pour ne pas dire un pan du voile, qui, depuis le début du siècle dernier, s'est, au fil des années, déployé subrepticement sur l'histoire contemporaine de notre pays. Un voile d'opacité donc… Et quel voile !

Question qui tombe naturellement sous le sens : pourquoi Saâd Taklit a écrit ce livre, le quatrième après trois romans de la même veine et portant pratiquement sur le même concept, à savoir la remémoration ? Et pourquoi un recueil de nouvelles plein de sous-entendus, qui, par endroits, confine pratiquement au brocard ? L’auteur n’en fait aucun mystère. Ecoutons-le dans un des derniers entretiens qu'il a accordés au quotidien national El Moudjahid : «je revendique cette continuité entre passé et présent. Au demeurant, peut-on parler de rupture ? N’est-ce pas le passé qui permet de nous projeter dans l’avenir ? Certes, il y a toujours une part de légende ou de fiction dans l’écrit, mais la réalité prédomine largement dans mes récits».

Pour tout dire, c’est en se basant sur le brasier d'existences agitées et aventureuses, faite de facéties, d’esclandres et d’errances que Saâd Taklit a, au passage, noté les secrets de petites gens, de militants, de héros, d’agents secrets, d’intellectuels, de militaires, d’artistes, de courtisans, de mercenaires, de faux dévots, de truands et de maffieux de tous poils, de tous calibres qui ont traversé sa vie. Aucune des mystifications —ou presque— d'une époque frivole et inimitable ne lui a échappé. Il nous fait(re) découvrir l’Algérie d'antan —et de toujours, à travers celle de Bougaâ, son village natal— à la lueur d'une fantaisie tendre et cruelle, mais non moins avisée. Et son effarante mémoire narrative nous vaut, dans un style souvent subtil, voire caustique, une galerie de portraits finement esquissés et de souvenirs lucides et acides, rarement ampoulés.

L’empreinte indélébile du passé

Suggérant tout au long de son recueil que le regard d'autrui et le sien ne font qu’«un» en définitive, qu’ils sont en quelque sorte dédoublés, basés sur l’ambiguïté souterraine, fondamentale de la mémoire lointaine confrontée à la «réalité» présente, palpable, l’auteur développe, à travers diverses nouvelles authentiques, l’idée qu’on peut avoir plusieurs lectures, très différentes, d’un même souvenir, d’une même quête mémorielle. Extraordinaire travail donc, qui, utilisant à bon escient l’état contrasté des lieux, demande à ces visages apparemment «objectifs» d’afficher leurs sentiments, leurs désirs, leurs angoisses. Emouvant travail aussi, mais digne et certainement pas larmoyant : de ces souvenirs anciens, Saâd Taklit isole certains visages, les «actualise» en un remarquable lifting, et leur rend hommage en les magnifiant par un sentiment —tardif mais néanmoins intact— de reconnaissance à leur égard, sentiment empli d’un regret par trop avoué.

Il sonde, pour ainsi dire, le monde constructif de la mémoire à partir de moult détails et supports de mots réactualisant de vieux et nombreux souvenirs. Pour l’auteur, il s’agit, en l’occurrence, de reconstituer le contexte éphémère de l’Algérie des années 1940 à 80... et de sa composante humaine, voire de son environnement, à partir de bribes mnémoniques d’autant plus sensibles qu’elles sont «morcelées». Un peu comme un ethnographe qui —en l’exhumant— reconstitue un endroit trop bien connu pour avoir été longtemps fréquenté. C’est donc parce qu’elles ne sont plus que réminiscences du passé que ces images «couleur sépia», car menacées d’un oubli anonyme, toutes saisissantes de vérité et souvent de beauté, acquièrent une tout autre dimension dans la texture du recueil.

Des cycles entiers de mémoire collective ressuscités

Dans «Récits de miel et de sang», l’auteur semble d’ailleurs le suggérer : sa démarche est plutôt «miroir», ou même indirectement «autoportrait» parce que pour le «naufragé» spatio-temporel qu’il nous laisse deviner, au-delà de ces figurant(e)s fiévreusement esquissé(e)s, au-delà des souvenirs de sa plus tendre jeunesse, existait également leur rôle à tous(tes) dans sa propre histoire. Historicité de son propre vécu, de sa propre pratique narrative. Evidence, souligne-t-il, qui nous interpelle car il s’agit bien de cela : de dire, de redire à l’infini le(s) nom(s) qui nous vient(nent) de celles et ceux d’avant et auxquels nous devons, entre autres libertés, celle d’être en phase avec l’Algérie d’avant le tsunami idéologique qu’elle est, depuis plus de deux décennies, en train de subir à ce jour, outrancièrement.

C’est, somme toute, à une passionnante aventure de l’écriture romanesque que l’auteur nous convie ici, en résonance avec une revue originale de faits vécus plus ou moins directement, car assortie de portraits individuels, de groupe, de famille, qui ne peuvent laisser indifférent. «Reconstitution» toute en nuances où les «strates» multiples de souvenirs se redécouvrent comme sédiments d’un temps paradoxalement si lointain et si proche. Où les «périodes» délavées, jaunies, marquées par l’usure, écornées par l’écume des ans, font écho à un présent où prédominent le doute, le frêle vécu, le quotidien factice ; bref, un «Aujourd’hui» qui préfigure des lendemains incertains, pas forcément heureux. «Récits de miel et de sang» est donc à apprécier, non comme un aboutissement, mais comme une étape, prometteuse, de la littérature romanesque en Algérie.

«Récits de miel et de sang», recueil de nouvelles de Saâd Taklit, Editions RAFAR, Alger 2019 ; 368 pages.

Kamel Bouslama

-------------------------------------------

Bio express

Saâd Taklit est né le 18 avril 1948 à Bougaâ (ex- Lafayette) dans la wilaya de Sétif. Il fréquente l'école primaire de son village natal avant de s'inscrire comme élève interne au lycée Mohamed-Kerouani (ex-Eugène-Albertini) de Sétif. En 1972, il termine ses études universitaires à la faculté de Droit et de Sciences économiques d'Alger. «Djebel Tafat» (Ed. Dahleb, Alger 2012, et L’Harmattan, Paris 2015), «Le journal de Rachid» (Ed. Baudelaire, Lyon 2015) et «L’allemande de mon village» (Ed. Dahleb, Alger 2016) sont ses trois premiers romans.