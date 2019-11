Constantine : 30 participants au salon de l'artisanat et des métiers

Plus de 30 exposants participent au Salon de l'artisanat et des métiers ouvert jeudi au centre M'hamed Yazid de la ville d'El Khroub, dans la wilaya de Constantine. La manifestation a été organisée par la Chambre de l'artisanat et des métiers (CAM) avec la collaboration de la direction du Tourisme et de l'Artisanat (DTA) et l'association "Etahadi" de l'artisanat et des métiers, a indiqué à l'APS le directeur de la CAM, Nesereddine Benarab. Tenu à l'occasion de la célébration de la Journée national de l'artisan (9 novembre), le salon, qui se poursuivra jusqu'au 15 du mois en cours, représente «une opportunité pour échanger les expériences entre les artisans locaux», a déclaré le responsable. Le Salon permet de faire découvrir les articles artisanaux, dont la dinanderie, les bijoux traditionnels, la broderie ettraditionnel, à travers les communes de la wilaya, a-t-il fait savoir. S'exprimant en marge de la manifestation ouverte en présence des autorités locales,

M. Benarab a insisté sur l'importance de multiplier ce genre d'évènements pour «développer le produit artisanal» et permettre, a-t-il affirmé, aux artisans de commercialiser leurs produits artisanaux. De son côté, le directeur du Tourisme et de l'Artisanant, Mohamed Bounafaâ, a réitéré la volonté et l'engagement de l'Etat à soutenir et à continuer à aider tous les artisans, afin de dynamiser cette activité, soulignant l'importance de sauvegarder et de valoriser le patrimoine artisanal au profit des générations futures.Parmi les exposants, Ayat Afrit, artisane spécialisée dans l'habillement traditionnel, a salué cette initiative, qui permet un échange de connaissances entre les professionnels des métiers et ainsi «améliorer la qualité du produit». La wilaya de Constantine compte actuellement plus de 20.000 artisans, adhérant à la chambre de l'artisanat et des métiers, selon les dernières statistiques établies par les services de cet organisme.