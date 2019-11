Prévention : Colloque national sur la sécurité routière à Blida

La Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) a organisé, jeudi dernier, à l'Ecole d'application de la Sûreté nationale «Abdelmadjid Bouzbide» de Soumaâ (Blida), un colloque national sur la sécurité routière, a indiqué un communiqué de cette institution. Le colloque qui a vu la participation d'experts et des spécialistes dans le domaine de la sécurité routière en sus des services de la sécurité publique a été retransmis par visio-conférence, aux inspections régionales de police, dans le but de «généraliser l'utilité, unifier les visions et les méthodes de travail relevant ainsi le niveau des missions sécuritaires au profit de l'ensemble des usagers de la route», a ajouté la même source. Plusieurs axes ayant trait à l'aspect réglementaire et procédural, ainsi qu'au volet pratique du domaine de sécurité publique ont été abordés lors des travaux de ce Colloque ayant pour finalités le "succès des programmes de sensibilisation, qui demeure un maillon fort de l'action de proximité à travers l'association du citoyen dans l'équation sécuritaire, permettant ainsi de renforcer la sécurité routière au profit de tous les usagers de route et d'éviter les répercussions lourdes induites par les accidents de la route", lit-t-on dans le communiqué. L'ordre du jour de cette rencontre a vu aussi l'examen de thèmes se rapportant à la consolidation des mécanismes de coordination avec tous les acteurs et intervenants de la prévention routière, à l'image des associations, des organismes officiels, des médias, des utilisateurs des réseaux sociaux qui désormais «apportent une valeur ajoutée à l'effort national consentis pour faire face aux drames de la route», conclut la même source.