70 exposants participent à la foire locale de l’artisanat traditionnel

Au total 70 exposants ont pris part jeudi dernier à la foire locale de l’artisanat traditionnel qu’abritent plusieurs structures Adu secteur à Bouira, Lakhdaria et Sour El Ghouzlane, a indiqué à l’APS le directeur de la Chambre de l’artisanat et des métiers (CAM) de Bouira, Azzedine Abdous. À Bouira, c’est le siège des galeries, qui a abrité une grande exposition dédiée aux différents produits artisanaux (bijoux traditionnels, habits, poterie, tapis, gâteaux), ainsi que les produits du terroir de la région de Bouira comme le miel et les figues sèches, selon les détails fournis par le même responsable. Une quarantaine d’artisans participent à cette exposition dont l’objectif est de valoriser davantage et vendre leurs produits aux visiteurs. Un grand nombre de visiteurs a afflué durant le premier jour de cette foire qui se poursuivra jusqu’au 11 novembre, a-t-on constaté. Dans la ville de Lakhdaria (Ouest de Bouira), une vingtaine d’artisans exposent aussi leurs produits aux visiteurs. Une exposition similaire est organisée également au niveau de la maison de l’artisanat traditionnel de la ville de Sour El Ghouzlane (sud). «Ces expositions sont organisées dans le cadre des festivités célébrant la journée nationale de l’Artisan coïncidant avec le 9 novembre de chaque année», a précisé à l’APS le directeur de la CAM de Bouira. L’objectif de cette foire est de mettre en exergue l’importance de l’artisanat dans la préservation et la promotion du patrimoine culturel national et local. «Cette manifestation vise entre autres à réhabiliter certain métiers artisanaux menacés de disparition, et à encourager davantage l’artisan à améliorer la qualité de ses produits», a souligné M. Abdous.