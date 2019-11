La position de l'ANP émane de sa conviction immuable de la nécessité de sauvegarder la sécurité de l'Algérie

Le Général de Corps d'Armée, Ahmed Gaïd Salah, Vice-ministre de la Défense nationale, Chef d'Etat-major de l'Armée nationale populaire (ANP) a affirmé, jeudi à Alger, que "la position constante de l'ANP, durant cette période charnière, émane de sa conviction immuable de la nécessité de sauvegarder la sécurité et la stabilité de l'Algérie dans le cadre de la légalité constitutionnelle", indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).



"La position constante de l'ANP, durant cette période charnière de l'Histoire de notre pays, émane de sa conviction immuable de la nécessité de sauvegarder la sécurité et la stabilité de l'Algérie, peuple et terre, et de préserver sa souveraineté dans le cadre de la légalité constitutionnelle", a indiqué le Général de Corps d'Armée, Gaïd Salah dans son allocution d'ouverture d'un colloque historique sur "le rôle et la place de l'Armée dans la société".



"C'est une position qui confirme que notre Armée est authentique, qu'elle est issue du peuple et qu'elle reflète véritablement le sens de sa dénomination d'Armée nationale populaire", a-t-il ajouté. Affirmant que "la conscience du peuple algérien s'est ravivées, en ces circonstances précisément, trouvant en l'ANP, digne héritière de l'Armée de libération nationale (ALN) et son Commandement nationaliste Novembriste un soutien total et une réaction favorable à ses revendications" il a estimé que ceci "a eu pour effet la consolidation davantage de cette relation interactive entre l'Armée et l'ensemble des composantes de la société algérienne".



Le Général de Corps d'Armée, Ahmed Gaïd Salah a rappelé que "l'ANP a connu un important développement au niveau de l'organisation, de la formation et de l'armement et fait preuve d'efficacité et d'efficience dans l'accomplissement de ses missions, dont la contribution à l'édification et la protection de l'économie nationale, ce qui fait d'elle l'objet de campagnes farouches, à travers des débats et des polémiques menés par des cercles suspects sur le rôle et la place de l'ANP dans la société, notamment après la poursuite de l'ANP de sa remarquable contribution dans l'édification de l'Etat et l'accompagnement de la volonté nationale visant à restaurer la gloire de l'Algérie et à lui donner la place honorable qui lui sied parmi les nations".



Dans ce cadre précisément, a-t-il dit, "il est clair que l'enjeu aujourd'hui, comme ce fut hier, est d'essayer de faire sortir l'Algérie de l'environnement naturel, qui a cerné son parcours de développement avec tout ce qu'il porte comme valeurs historiques, culturelles et religieuses et de tenter de présenter des alternatives visant à détruire le lien de confiance solide entre le peuple et son armée.



L'objectif est également de "semer la discorde entre eux, afin de compromettre aisément l'avenir de l'Algérie et de ses constantes et tenter d'exploiter la conjoncture actuelle que traverse le pays pour détruire les fondamentaux de l'Etat national à travers le slogan ‘Etat civil et non militaire’, par lequel la bande essaye d'induire en erreur l'opinion publique nationale en diffusant ces idées sournoises, qui n'ont d'existence que dans l'esprit et les intentions de ceux qui les propagent", a-t-il précisé.



"Attachée à ses missions constitutionnelles claires et consciente de la sensibilité de la situation et de la gravité des défis et enjeux actuels, l'ANP œuvre à la défense de l'Etat et à la protection de la souveraineté et de l'unité nationales, et du peuple quelles que soient les circonstances", a-t-il conclu.