M. Goudjil reçoit l’ambassadeur de France : Consolidation de la coopération parlementaire

Le président par intérim du Conseil de la nation, Salah Goudjil, a reçu, hier, l'ambassadeur de France à Alger, Xavier Driencourt, avec lequel il a passé en revue les voies et moyens à même de relancer les relations entre les deux pays, notamment dans le domaine parlementaire. Cette rencontre a permis aux deux parties de «passer en revue l'état des relations bilatérales et de procéder à un échange de vues sur les meilleurs voies et moyens à même de relancer les relations bilatérales et de réaffirmer leur souci de poursuivre la consolidation de la coopération parlementaire entre le Conseil de la nation et le Sénat français, dans le cadre du protocole de coopération conclu entre les deux conseils». À cette occasion, M. Goudjil a mis en avant «l'importance de la diplomatie parlementaire dans l'établissement de ponts de confiance entre les deux pays et la consolidation du dialogue bâti sur le respect mutuel, et la vision réaliste et objective sur la situation dans les deux pays». De son côté, le diplomate français a fait part de «la volonté de son pays de redynamiser les relations algéro-françaises, mettant en exergue son importance pour la partie française et saluant, par-là même, le rôle de la diplomatie parlementaire en la matière».