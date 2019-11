Diplomatie : Agrément à la nomination des nouveaux ambassadeurs d’Algérie au Danemark et en Croatie

Le gouvernement danois a donné son agrément à la nomination de M. Rachid Meddah, en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès du Royaume du Danemark, indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères.



Le gouvernement croate a donné son agrément à la nomination de M. Mokhtar-Amine Khelif, en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République de Croatie.