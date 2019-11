M. Bedoui a présidé hier une réunion du gouvernement : Pré-emploi et numérisation au programme

Le Premier ministre, Noureddine Bedoui, a présidé hier une réunion du gouvernement, lors de laquelle décision a été prise de régulariser la situation des titulaires des contrats pré-emploi disposant d’une expérience ce professionnelle, selon un plan évolutif qui sera validé dans 15 jours, a indiqué un communiqué du Premier ministère. Le Premier ministre a souligné que cette catégorie, qui a contribué à l’encadrement et à la modernisation du service public, a poursuivi son activité sous cette situation de pré-emploi pendant 10, voire 15 ans, d’où la nécessité d’une prise en charge adéquate, dans le cadre d’une approche commune entre la Fonction publique et le secteur économique.

Lors de la réunion du gouvernement, il a aussi été procédé à l’adoption d’un projet d’un décret présidentiel portant création d’une agence nationale de numérisation, qualifiée par le Premier ministre de «grand acquis» susceptible de renforcer l’utilisation des technologies de l’information et de la communication.

Le gouvernement a aussi étudié et approuvé un projet de décret exécutif définissant les missions de l’Agence nationale d’aviation civile.

La nécessité d’accélération d’attribution des actes de propriété aux bénéficiaires de logements réalisés par des promoteurs publics a aussi été au programme de la réunion.