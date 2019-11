Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, M. Rabehi : « Les élections connaîtront un taux de participation respectable »

Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement et ministre de la Culture par intérim, Hassane Rabehi, a déclaré, hier, que «les prochaines élections connaîtront un taux de participation respectable, qui aura certainement à consolider toutes les autres initiatives prises jusque-là pour faire sortir le pays de la crise actuelle vers des lendemains meilleurs».

C’est en marge de l’installation du jury de la 5e édition du «grand Prix Assia-Djebar du roman» 2019, que le ministre a rappelé que «les responsables politiques, avec l’appui de l’institution militaires, ne cessent d’affirmer que toutes les mesures et conditions sont prises pour assurer un climat propice pour l’organisation des élections transparentes, et également dans le cadre des dispositifs sécuritaires visant à instaurer un environnement sécurisé et stable, pour permettre aux Algériens d’exprimer leur volonté de changement par la voie des urnes».

M. Rabehi a mis en avant également le rôle joué par la justice dans la lutte contre la corruption, pour affirmer que «l’ère de la corruption est révolue», et d’expliquer que «l’appareil judiciaire constitue aujourd’hui un rempart contre les corrompus et corrupteurs, et tous ceux qui, par leurs actes malveillants et pernicieux, veulent nuire à la sécurité, à la sérénité et à la stabilité du pays». Sur les préparatifs des prochaines élections, le ministre a assuré que «tous les moyens et dispositifs matériels administratifs et juridiques qui ont été mis en place par les autorités publiques visent à faire de ce rendez-vous une autre étape de réussite pour le pays et un grand pas pour l’amélioration de la situation», avant de préciser également que «toutes les conditions nécessaires pour le bon déroulement des élections sont réunies».

«Grâce aux bonnes volontés et initiatives des uns et des autres, notre pays est aujourd’hui sur la bonne voie», a déclaré le ministre, en adressant un message aux citoyens pour dire que «l’avenir du pays n’est pas uniquement celui de l’État, mais également du peuple», ajoutant qu’«il faut œuvrer à consolider la cohésion et la stabilité, et réunir toutes conditions pour le développement durable au bénéfice de la nation et des générations futures». Le ministre a adressé un message à la presse, «pour accompagner les efforts de l’État dans une action qui vise à orienter notre peuple dans la bonne direction, sans pour autant diminuer le sens et le degré de vigilance, de conscience des Algériens vis-à-vis des intérêts suprêmes de la nation».

M. Rabehi a estimé que «tous les candidats à la présidentielle sont à la hauteur des attentes des électeurs», et sont «tenus à convaincre les électeurs de la qualité de leurs programmes électoraux». À une question sur l’organisation de débats télévisés entre candidats au scrutin présidentiel, le ministre a rappelé que «cela est du ressort de l’Autorité nationale indépendante des élections», et d’ajouter que «les débats télévisés sont le meilleur moyen pour constater et évaluer les programmes et propositions» des candidats, avant d’affirmer que «l’État garantira tous les moyens à cette autorité, dans le cadre de l’exercice de ses missions en relation avec la préparation et l’organisation de ce rendez-vous électoral».

À signaler que la cérémonie d’installation du jury du «grand Prix Assia Djebar du roman» 2019 a vu la présence du président-directeur général de l’Entreprise nationale de communication, d’édition et de publicité, Mounir Hmaidia, et du directeur général de l’Entreprise nationale des arts graphiques, Hamidou Messoudi.

Le jury est composé d’Aicha Kassoul, présidente, Hamid Bouhbib, Karima Mendili, Kaci Djerbib et Ahmed Ouyed. Le jury a reçu 95 textes : 48 en arabe, 11 en amazigh et 36 en français.

Tahar Kaidi