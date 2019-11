Fichier électoral, système de surveillance des élections et charte d’éthique : L’Anie et l’enjeu de la participation

L’Autorité indépendante des élections (Anie) affiche manifestement une volonté de consacrer, outre l'intégrité et la crédibilité du scrutin présidentiel, une implication active du citoyen au processus électoral et une participation massive au choix souverain du prochain président de la République.

Eu égard à la symbolique, mais aussi à l'importance que revêt cette échéance électorale décisive pour le pays, il est indispensable, en effet, de joindre aux aspects purement organisationnels du scrutin, une dynamique de sensibilisation et de vulgarisation à l'endroit de la conscience collective, au sens le plus large du terme. À défaut, toute la rénovation inédite opérée à la faveur d'une profonde révision du cadre juridique relatif aux élections, mais aussi l'effort incommensurable qu'ont mené et que mènent encore les cadres de l'Anie quant à garantir une présidentielle réussie sur tous les plans, ne sauraient être à la hauteur des attentes et des objectifs. Le vrai enjeu de toute élection a toujours été celui de la participation, baromètre incontestable du succès d'un scrutin respectueux des règles du suffrage universel.

Dans cette optique, cette initiative de l'Anie, visant à faire valoir, de concert avec les médias, des actions de sensibilisation quant à l'importance du rendez-vous du 12 décembre, devrait influer positivement sur la participation du citoyen. L'option constitue aussi une valeur ajoutée au processus électoral, eu égard, notamment, à son timing, indiquent les responsables de l'Anie, dans l'intervalle séparant le verdict définitif du Conseil constitutionnel attendu pour la semaine prochaine, et relatif à l’examen des 9 recours réceptionnés, et l'entame de la campagne électorale fixée au 17 novembre. Il s'agit là d'une démarche subtile bien louable, dont les signaux certifiant de son utilité sont davantage apparents, à travers l'intérêt vif qu'a suscité l'annonce faite, la semaine dernière, par le président de l'Anie, d'exposer, à la presse et le fichier électoral, le système informatique de surveillance des élections. Il avait même insisté, concernant le fichier électoral national, que «ce qui était considéré auparavant comme impossible est devenu aujourd'hui une réalité et un acquis pour l'Algérie». Au sujet du système informatique de surveillance des élections, il fera comprendre que, compte tenus des procédures de contrôle mises en place, «toute tentative de fraude est vouée à l’échec». À ces gages d’assurance confortant l’engagement de l’Anie quant à la réussite de la tenue d’une présidentielle en toute transparence, s’ajoute aussi l’élaboration d’une charte d’éthique de la pratique électorale en prévision d’une campagne électorale voulue compétitive sur la base de programmes et de projets de société garantissant une meilleure prise en charge des attentes légitimes des citoyens. Dans l’objectif d’une meilleure action de sensibilisation, la mise à profit des espaces numériques et des réseaux sociaux ne sera pas laissée en marge, assurent les responsables de l’Anie. Un programme attractif et diversifié est actuellement en cours d’élaboration, a-t-on précisé. Cette action de sensibilisation des électeurs, en vue d’une participation massive au prochain rendez-vous des urnes, se veut en outre d’une dimension nationale, à travers la mobilisation de l’ensemble des représentations de l’Anie à travers les 48 wilayas.

Karim Aoudia