Accompagnement des start-up : L’Algérie, un modèle

«L’Algérie constitue un modèle en matière d’accompagnement des start-up du numérique et de soutien des compétences juvéniles pour s’intégrer dans l’économie nationale», a déclaré le ministre du Commerce, depuis la wilaya de Djelfa où il a effectué une visite d’inspection et de travail. M. Saïd Djellab a également fait remarquer lors de ses interventions que l’expérience algérienne en matière d’accompagnement des startups bénéficie d’un « intérêt particulier de la part des pays du voisinage». Appuyant ses propos, le ministre citera comme exemple, dans ce cadre, la présentation de cette expérience au cours d’une rencontre à Athènes en Grèce.

Evoquant ensuite le rôle de son département ministériel dans le soutien de ces start-up, M. Said Djellab annonce une action qui est actuellement en cours en vue du développement d’un écosystème favorable aux start-up.

A cela s’ajoute, poursuit-il, la promulgation «prochaine», a-t-il révélé, d’une loi portant sur une agence nationale de numérisation pour l’intégration des startups. Le ministre a aussi relevé toute l’importance pour cette catégorie d’entreprises — qu’il qualifiera à juste titre de moteur de l’économie nationale— d’intégrer les nouvelles technologies et la numérisation, afin de pouvoir devenir compétitive à l’échelle mondiale. Le soutien aux start-up s’illustre par ailleurs par la tenue précédemment d’une conférence nationale qui leur a été consacrée, et ce, sous la présidence du Premier ministre, précise M. Djellab, avant d’ajouter que cette conférence nationale ne fut que l’amorce de cet intérêt, étant donné qu’elle fut accompagnée par la prise d’une batterie de mesures audacieuses, à même d’assurer un environnement idoine aux start-up. Le ministre, qui souligne que parmi ces mesures figurent notamment « les exonérations fiscales et l’institution d’un Fonds pour le développement d’un écosystème favorable pour la promotion de ces jeunes entreprises», mettra également en relief la coordination des efforts de tous les secteurs concernés, notamment celui du Travail et de la Sécurité sociale et celui de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, l’objectif essentiel étant d’assurer l’intégration de ces start-up.



Nécessaire coordination avec les laboratoires universitaires, pour optimiser la protection de la santé du consommateur



Lors d’une halte effectuée au niveau du laboratoire de contrôle de qualité de la wilaya de Djelfa, le ministre du Commerce a mis l’accent sur l’importance de la coordination entre les services de son ministère et les établissements d'enseignement supérieur, aux fins d’exploiter les capacités de leurs laboratoires «dans une action commune afin de contrôler la qualité des produits et protéger la santé du consommateur». Dans le cadre d'une stratégie «globale complémentaire», la nécessité d’une étroite coordination avec les laboratoires de l'université s’impose en effet pour garantir une coopération commune dans le cadre de la mise en œuvre des instructions du Premier ministre pour l'exploitation de toutes les capacités. Interrogé sur les raisons de la flambée des prix des viandes blanches et des œufs sur le marché, ces derniers jours, le ministre a expliqué à l’assistance que cette flambée dépend du principe de l'offre et de la demande sur le marché, de même qu’il indiquera que «la question de l'importation n'est pas à l'ordre du jour dans cette filière».



Le marché de gros d’Aïn Ouessara, opérationnel avant la fin de l’année



Autre nouvelle annoncée à la faveur de cette visite de travail et d’inspection dans la wilaya de Djelfa, c’est que le marché régional de gros de fruits et légumes d’Ain Ouessara, qui est situé, faut-il le rappeler, à 100 km au nord de Djelfa, sera opérationnel à la fin de l’année en cours. «Il est impératif de rendre cet espace commercial opérationnel à la fin de l’année en cours, vu son importance avérée», insiste le ministre, après avoir écouté un exposé sur ce projet dont les travaux de réalisation ont été achevés et qui est actuellement au stade de vente de ses locaux aux opérateurs.

Il est à retenir que la réalisation de ce projet s’inscrit au titre de la mise en œuvre de la stratégie nationale portant création de pas moins de 8 marchés similaires à l’échelle nationale, selon les détails de l’exposé présenté sur place, et que deux parmi ces huit marchés situés à Ain Defla et Sétif sont déjà opérationnels.

La stratégie en question vise «une régulation des cours des fruits et légumes, tout en ayant une maîtrise sur la production nationale. Ceci d’autant que ces marchés de gros font office de réseau complémentaire pour la commercialisation des fruits et légumes, à l’échelle nationale», est-il mis en avant.

«Le projet, qui s’étend sur une surface de 15 ha, a été réalisé par la Société de réalisation et gestion des marchés de gros (MAGROS) pour une enveloppe de près de 1,8 milliard de DA. Il est doté d’une capacité d’accueil de 320.000 tonnes de fruits et légumes/an, avec un trafic quotidien de 3.000 personnes et de 2.000 véhicules. A sa mise en service, ce marché de gros, englobant 87 locaux commerciaux et autres commodités diverses, devrait contribuer à la création de 1.800 emplois», a-t-on notamment appris.

Le ministre, qui a mis en relief l’importance de ce projet, a souligné l’emplacement de ce marché régional de gros qui est réalisé à un croisement routier, et ce, en vue d’en faire un «pôle» pour une distribution idoine des produits agricoles des wilayas avoisinantes.

Soraya Guemmouri