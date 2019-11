Personnes handicapées : Levée des entraves à l’accessibilité

Le directeur général à la Protection des personnes handicapées, Abdelyamine Lebsari a plaidé pour la poursuite de tous les efforts visant la promotion de cette catégorie et la levée de tous les entraves à leur accessibilité, préconisant le renforcement de la coordination entre les secteurs concernés afin de concrétiser ces objectifs, a indiqué, mardi, un communiqué du ministère de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme. S'exprimant lors de la réunion de la Commission d'accessibilité des personnes handicapées à l'environnement physique, social, économique et culturel, qu'il préside, M. Lebsari a exhorté ses membres à la poursuite de tous les efforts visant à promouvoir les personnes handicapées et à lever les obstacles entravant leur accessibilité au milieu bâti, aux moyens de transports, aux moyens de l'information et de communication.

Il a insisté, à ce propos, sur l'impératif de conjuguer les efforts, de consolider la coopération entre les secteurs concernés et la société civile et d'œuvrer à la mise en place de plans d'action afin d'arrêter des programmes applicables et convenus en vue d'éliminer les obstacles et de lever les entraves.

Lors de cette réunion, des exposés ont été présentés par les présidents des sous-commissions (de la Commission d'accessibilité des personnes handicapées à l'environnement physique, social, économique et culturel), sur les plans d'action adoptés en vue de concrétiser les objectifs tracés.

Quant à la sous-commission d'accessibilité à l'environnement bâti et aux équipements ouverts au public, il a été convenu, notamment, le suivi de l'inclusion, dans le dossier de demande de permis de construire, des normes d'accessibilité des personnes atteintes d'handicap au milieu bâti, de l'inclusion dans le budget de fonctionnement des entreprise d'un article prévoyant l'aménagement des structures en vue de les rendre accessibles, avec la programmation de sessions de formation et de campagnes de sensibilisation aux profit des intervenants techniciens, autour des normes d'accessibilité.

Pour ce qui est de la sous-commission d'accessibilité aux infrastructures essentielles et aux moyens de transport, la réunion de ses membres a souligné la nécessité d'un état des lieux sur l'accessibilité des personnes handicapées.

Il a été également convenu de recenser les besoins, préoccupations et doléances des personnes handicapés en matière de transport en vue de leur examen et de leur trouver les solutions appropriées, en prenant connaissance des normes adoptés au niveau national et international en matière d'aménagement urbain et du transport.

S'agissant de la sous-commission d'accessibilité aux moyens d'information et de communication, la réunion a débattu de l'accès des personnes aux besoins spécifiques à l'information et à leur association aux processus d'expression, de production et de communication et de traduction du langage des signes à travers une application informatique.