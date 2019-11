Concours du village le plus propre à Tizi Ouzou : Sahel remporte le premier prix

Le village Sahel, dans la commune de Bouzguene, une cinquantaine de kilomètres à l'est du chef lieu de wilaya de Tizi-Ouzou, a obtenu hier le premier prix de la 7e édition du concours «Rabah Aissat» du village le plus propre de la wilaya de Tizi-Ouzou qu'organise annuellement l'Assemblée populaire de la wilaya (APW). Ce village a été choisi parmi les dix villages nominés pour l'obtention de ce prix sur un nombre total de 57 villages qui ont participé à ce concours. En obtenant ce premier prix, l'heureux village bénéficiera d'une substantielle enveloppe financière de l'ordre de pas moins de 900 millions de centimes, dont 20% de la somme sera injectée dans la réalisation des projets dans le domaine de l'environnement, selon le nouveau règlement intérieur de ce concours institué par l'APW en hommage à son ancien président feu Rabah Aissat, victime le 12 octobre 2006 d'un lâche attentat terroriste. La cérémonie de remise des prix de ce concours récompensant 10 villages les plus propres de la wilaya s'est déroulée dans une belle ambiance à la salle de spectacle du théâtre régional Kateb-Yacine de la ville des Genêts, en présence du wali et du P/APW de Tizi-Ouzou, respectivement Mahmoud Djemaa et Youcef Aouchiche, des députés et sénateurs, des membres de l'exécutif de la wilaya, des élus locaux ainsi que des représentants du mouvement associatif et les comité de villages participants à cette compétition à la gloire de la propreté et l'hygiène publique.

Les villages Icherqiyene (Maatkas), Izarouden, Avarane (Tirmitine), Takharadjit, Ath Ammar (Ath Bouadou), Ait Aissa Ouyahia (Illilten), Tafrawt (Ait yahia), Bouyaghzar (Frikat) et Azra (Tigzirt) ont conquis respectivement les 2e jusqu'au 10e prix de ce concours avec des aides financières respectives de 2 à 8 millions de dinars. Le super concours introduit à l'occasion de cette édition et réservé pour les villages ayant remporté des prix lors des précédentes éditions a été remporté par le village Boumesoud (Imssouhal) suivi par les villages Tiferdoud (Abi Youcef) et Thalvant (Zekri). Ces trois villages bénéficieront respectivement de 100, 200 et 300 millions de centimes en guise d'encouragement pour maintenir la propreté de leur environnement. Ces aides financières seront, faut-il le rappeler, versées en tant que subventions aux villages lauréats destinées à l'acquisition des équipements de travaux publics, de collectes des ordures et autres.

La sélection des villages les plus propres a été effectuée sur la base de six critères, dont particulièrement la propreté et l'hygiène, le traitement et la gestion des déchets, l'entretien des voies publiques, des places publiques, des fontaines et sources d'eau, des cimetières, des lieux de cultures.

Bel. Adrar