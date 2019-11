Constantine : Plus de 30.000 doses de vaccin

La wilaya de Constantine a bénéficié au titre de la nouvelle saison 2019-2020 d'un quota de 34.020 doses de vaccin pour la campagne de vaccination contre la grippe saisonnière, lancée le 5 novembre en cours, a-t-on appris hier auprès d'un cadre de la direction de la santé et de la population (DSP). Un dispositif de veille a été mis en place pour surveiller le déroulement de cette campagne de vaccination qui sera organisée à travers 67 établissements de santé de diverses communes de la wilaya dont des hôpitaux, des polycliniques, des salles de soins et des dispensaires, a précisé à l'APS le responsable chargé de ce dossier au service de prévention de la DSP, le Dr Billel Deraâ. Il a affirmé dans ce même contexte que 74 équipes pluridisciplinaires composées de médecins spécialistes et généralistes, des infirmiers et des agents de bureaux ont été mobilisées par les services locaux du secteur pour garantir la réussite de cette opération qui se poursuivra durant toute la période automne-hiver. La priorité dans cette campagne sera accordée aux catégories les plus vulnérables de la population, à savoir les malades chroniques présentant un risque élevé aux complications de la grippe «diabète, insuffisance cardiaque ou respiratoire», les personnes âgées de plus de 65 ans, les femmes enceintes et les personnes souffrant d'obésité, a détaillé le même responsable. Ce quota de vaccin, établi selon les besoins exprimés par les services sanitaires de la wilaya, est destiné également aux personnels du secteur de la Santé qui sont concernés chaque année par cette vaccination, a-t-il ajouté. En outre, des quantités parmi ce quota global, a-t-il fait savoir, seront disponibles dans les officines pharmaceutiques où elles seront remboursées par la sécurité sociale aux personnes âgées et aux malades chroniques. Des actions de sensibilisation visant à informer les personnes à risque sur la gravité potentielle de la grippe et sur l'importance de la vaccination comme un moyen sûr et efficace pour prévenir la maladie et les risques de complications, ont été organisées dans la wilaya durant les mois derniers pour assurer le bon déroulement de l'opération de vaccination, ont indiqué les responsables de la DSP. Des dépliants d'information et d'orientation renseignant sur ce sujet ont été distribués notamment à travers les structures de santé des communes à caractère rural afin de sensibiliser la population de ces zones sur l'importance de ce vaccin, a-t-on signalé de même source.