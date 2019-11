Vaccin antigrippal : Début de la campagne le 10 novembre

La campagne nationale de vaccination contre la grippe saisonnière (2019-2020) débutera, le 10 novembre, au niveau des établissements de santé, des officines et de pharmacies privées.

Toutes les dispositions ont été prises par le ministère de la Santé pour faire de cette campagne une réussite sur tous les plans et assurer son bon déroulement. L'on sait déjà que les quantités réceptionnées sont importantes et qu'elles sont à même de répondre largement à la demande des citoyens en cette saison propice à la propagation du virus. En effet, pas moins de 2,5 millions doses de vaccin antigrippal sont disponibles et seront mis à la disposition du citoyen. Pour encourager les citoyens à se faire vacciner, le département de M. Miraoui lancera incessamment une campagne de sensibilisation en direction des catégories concernées, à savoir les personnes âgées, les malades chroniques et les femmes enceintes.

Il convient de noter qu'en Algérie, les syndromes grippaux représentent environ 10% des motifs de consultations. Ce taux varie en fonction de l'âge, dont les incidences les plus élevées sont observées chez les enfants âgés de 0 à 4 ans et sont de l'ordre de 3 à 5 fois plus élevées que chez l'adulte.

Pour rappel, trois personnes ont péri en 2018 suite à des complications induites par le virus de la grippe. Le directeur de la prévention et de la promotion de la santé au ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, qui s'exprimait sur le bilan de la précédente campagne de vaccination, avait précisé que parmi les victimes, on a compté deux malades chroniques, à Alger et Ouargla. Selon le Dr Djamel Fourar, le nombre de décès par la grippe a fortement reculé l'année dernière comparativement à 2017 qui a vu le décès de 26 morts. A ses yeux, les résultats obtenus en 2019 sont le fruit d'une campagne de vaccination «réussie»et qui a connu un grand engouement des citoyens, notamment les malades chroniques, les femmes enceintes et les personnes âgées.

Le même responsable a saisi l'occasion de mettre l'accent sur l'importance de la vaccination antigrippale qui demeure, selon lui, la meilleure protection contre la grippe saisonnière, et le respect strict des gestes de prévention et autres consignes qui permettent de se protéger et de limiter la transmission du virus de la grippe.

Au cours de la campagne de vaccination 2018/2019, le taux de couverture vaccinale et l'affluence des citoyens ont joué un rôle important dans le recul du nombre de décès, plus particulièrement chez les personnes à risque. A ce propos, il est à préciser que 30 % des personnes touchées par la grippe saisonnière et hospitalisées entre octobre 2018 et début avril 2019 sont des malades chroniques, d'où l'importance de se faire vacciner. C'est la raison pour laquelle, chaque année, le ministère de la Santé insiste sur la vaccination contre la grippe saisonnière qui demeure le seul moyen permettant de protéger les personnes pour lesquelles, la maladie représente un risque de complication grave. Aussi, la vaccination contre le virus de la grippe réduit de 90% le taux de mortalité, notamment chez les personnes à risque de complications et qu'un taux de couverture vaccinale de 95 % permettra de réduire sensiblement la transmission du virus parmi la population.

Afin d'inciter les citoyens à se faire vacciner, sans aucune crainte, des campagnes de sensibilisation sont organisées par le ministère à travers le territoire national.

Kamélia Hadjib