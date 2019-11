Remplissage des barrages : Le taux, estimé à 65%

« Le taux de remplissage des barrages, à l’échelle nationale, est actuellement estimé à 65 % », a indiqué le directeur général de l’agence Nationale des Barrages et Transferts (ANBT), M. Arezki Barraki.

S’exprimant en marge des travaux de la 2eme édition du Forum des étudiants et des entreprises, organisée par l’Ecole nationale supérieure de l’hydraulique de Soumaâ, lundi, le responsable a affirmé que le secteur des ressources en eau, prévoyait néanmoins, une «hausse de ce taux avec l’arrivée de l’hiver».

«Le taux de remplissage des barrages du pays a atteint les 75% en 2018», a également fait savoir le responsable de l'ANBT qui signalera que son organisme se dotera prochainement d’un nouveau système de prévision du taux de remplissage des barrages.

« Ce nouveau système, dont la mise au point se fait en coordination avec l’Ecole nationale supérieure de l'hydraulique (Blida), dans le cadre d’une convention signée entre les deux parties, permettra de «prévenir le taux de remplissage des barrages sur la base du volume des précipitations pluviales, tout en prenant en compte le climat de la région nord-africaine», a indiqué M. Barraki. Il a ajouté que les résultats de ce système de prévision, qui seront actualisés annuellement, suivant les changements climatiques, qui auront lieu, sont destinés à «constituer une base pour la mise au point d’un programme de quotas d’eau potable et des eaux d’irrigation, visant la garantie de la couverture des besoins nationaux en la matière, tout au long de l’année», a souligné le même responsable.

Il rappellera à ce propos que «l’Algérie compte 81 barrages, d’une capacité de mobilisation globale de huit milliards de m3 d’eau, dont le volume est estimé suffisant pour couvrir les besoins nationaux», a-t-il souligné.

Néanmoins, dans un contexte de croissance de la population, d’urbanisation, de hausse des températures, d’industrialisation accrue et de développement du secteur agricole, les autorités poursuivent leurs projets de développement des infrastructures hydrauliques du pays. 80 sites supplémentaires ont été recensés pour la réalisation de nouveaux barrages, et 30 d’entre eux ont fait l’objet d’études de faisabilité.

Le gouvernement entend faire passer à 139 le nombre total de barrages en Algérie d’ici 2030, et, ce faisant, atteindre une capacité de stockage de près de 12 milliards de mètres cubes sur l’ensemble du pays.

Plusieurs autres actions ont également été entreprises dans le cadre de la stratégie du secteur d’optimiser l’exploitation des eaux souterraines et superficielles en Algérie, y compris le dessalement de l’eau de mer et l’utilisation des eaux pluviales. Ces actions seront un bon moyen pour affronter les sécheresses récurrentes et orienter l’exploitation des eaux des barrages vers l’approvisionnement en eau potable.

Aussi, outre l’augmentation de la capacité des barrages, l’Algérie s’est donc également attelée à développer sa production d’eau potable à partir de l’eau de mer et plusieurs usines de dessalement, permettent d’approvisionner la population en eau douce à partir de l’eau de mer de la Méditerranée.

En effet, les 11 stations de dessalement que compte l'Algérie permettent de produire 17% de la quantité totale d'eau potable consommée au niveau national, selon les explications du ministre qui affirme que ce taux s’élèvera à 25% avec l’entrée en service de ces nouvelles stations.

Concernant la capacité de production de ces stations, celle-ci avait atteint 2.110.000 mètres cubes/jour, soit l’équivalent de 770 millions de mètres cubes/an, ce qui permet de fournir l’eau potable au profit de 7.189.904 personnes à travers les différentes wilayas du pays.

Salima Ettouahria