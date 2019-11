Feux de forêt : Une innovation intelligente pour anticiper les incendies

L’Algérie est considérée parmi les pays les plus exposés aux feux de forêt dans la Méditerranée. Chaque année, en effet, d’importantes superficies partent en fumée, comme c’est le cas cet été qui a vu la destruction de 6.000 hectares. Cette situation impose de chercher d’autres moyens de lutte contre les incendies, autres que ceux qu’on connaît.

C’est dans cette optique qu'un projet « innovant » de lutte contre les feux de forêts, ‘’Leader’’ en l’occurrence a été présenté, ce mardi, en présence du ministre de l'Agriculture, du développement rural et de la pêche. « C’est une innovation intelligente qui permettra non seulement d'anticiper les départs d'incendies de forêts, mais comprend, également, d'autres applications qui permettent de maitriser les niveaux de pollution et les données maritimes et environnementales », s’est félicité Chérif Omari, cité par l’APS. Il a estimé « nécessaire » de « généraliser » cette innovation au niveau national et révélé la mise en place de comités « mixtes » regroupant plusieurs secteurs, à l'instar de l'Industrie, de la recherche scientifique et de l'agriculture en vue de « relancer » et « d'étendre » l'expérience à l'ensemble du territoire national. Mettant à profit cette opportunité, un accord de coopération devant mettre en place des dispositifs « efficaces » pour la mise en application des résultats de la recherche en matière forestière et l'utilisation « optimale » du dispositif d'anticipation à distance des incendies a été signé entre l'institut national de la recherche forestière (INRF) et le Centre de développement des technologies avancées (CDTA). Le Directeur général de l'INRF, Wahid Zendouche, a assuré à cette occasion que ce modèle d'anticipation des feux de forêts avait été conçu par des chercheurs algériens au niveau du CDTA et affirmé que l’appareil généralisé au niveau du secteur des forêts, les risques d'incendies seront « inévitablement réduits au minimum ».

Pour sa part, le DG du CDTA a indiqué que l'appareil «Leader» qui couvre une superficie de 300 km² permettrait d'anticiper les grands incendies de forêt avant même leur départ et ajouté que sa valeur financière varie entre 10 millions et 20 millions de DA. « Il est impératif de développer l'utilisation de cet appareil pour plus d'efficacité et d'efficience », a noté Gouti Mourad qui explique que l’accord en question signé entre l'INRF et le CDTA vise à atteindre cette finalité.

Prenant la parle, le Directeur de la protection du patrimoine forestier a préféré s’étaler sur notre patrimoine forestier qui s'étend, selon lui, sur une superficie de plus de 4,1 millions de ha (27% au Centre, 43% à l'Est, 29% à l'Ouest et 1% dans les zones sahariennes).

« Les wilayas du Centre et de l'Est du pays sont les zones les plus exposées aux incendies de forêts, à l'instar de Blida, Tizi-Ouzou, Bejaia, Jijel, Ain Defla, El-Tarf, Bouira, Tipasa, Médéa et Skikda. Les départs de 85% de ces incendies étaient inconnus contre 7% seulement dont on connait les cause tels les feux de campement et 6% étaient délibérés », a expliqué Abdelghani Boumessaoud, révélant au passage que le centre du pays était le plus touché par les feux de forêts (60%). « Il faut savoir que le couvert forestier de six wilayas, dont Tissemsilt et Guelma, a été ravagé à hauteur de 70% », a-t-il enchaîné, comme avoir une idée sur l’ampleur des incendies de forêts qui causent des préjudices économiques énormes dans la mesure où les pertes annuelles sont estimées entre 1 milliard et 1,5 milliard de DA, notamment en ce qui concerne les dégâts causés au bois et au liège.

L'intensité des feux de forêts en Algérie s'est accentuée plus particulièrement entre 2009 et 2017, en dépassant les normes avec 2.380 foyers par an, déplorent les spécialistes qui affirment que malgré les moyens « importants » de prévention et de lutte mis en place par les pouvoir publics, les difficultés persistent dans certains domaines tels que la recherche des causes d'incendie, la maitrise des normes techniques en matière d'équipement et de planification des actions à mettre en œuvre.

Parmi les causes identifiées, 5 % concernent l'activité agricole, d’élevage et de loisirs, 1% provoqué par des étincelles des lignes électriques ou des voies de chemin de fer, 3% par des charbonnières et 6 % sont des incendies volontaires.

Mendaci Mohamed