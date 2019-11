Université de Bordj Bou-Arréridj : 34.000 cadres formés en 20 ans

La rentrée universitaire à Bordj Bou-Arréridj a été l’occasion de mesurer le chemin parcouru en 20 ans. En effet l’annexe de l’université de Sétif qui a ouvert ses portes en l’an 2000 a changé depuis cette date. Elle est passée au statut de centre universitaire avant de devenir université à part entière en 2012.

La structure qui a formé 34.000 cadres ne délivre plus des DEUA comme à ses débuts, forme des titulaires de licences, de master, d’ingéniorat et même de doctorat dans ses 7 facultés. Elle compte même un institut national spécialisé en électronique. Mais l’université qui porte le nom du cheikh Bachir-Ibrahimi s’est imposée également par ses laboratoires de recherche ainsi que par les rencontres de haut niveau qu’elle organise, ce qui en fait un pôle important dans l’appareil économique local et national. Les conventions signées avec les partenaires de différents secteurs renseignent sur le rayonnement qu’elle a sur la vie socio-économique de la wilaya et du pays. La dernière en date a été conclue avec la Bourse d’Alger.

Cette convention qui a été signée hier au cours de la cérémonie organisée à l’occasion de l’ouverture de l’année universitaire permet aux enseignants et aux étudiants de l’institution de connaître la bourse qui a un impact certain sur le développement des entreprises économiques en leur imposant des règles de transparence et de rigueur dans la gestion. Elle offre également la possibilité d’améliorer leurs connaissances dans le marché des actions. Les mêmes universitaires pourraient à leur tour contribuer par leurs recherches au développement de la seule institution boursière en Algérie actuellement. Une autre convention a été signée avec l’ANPT pour le développement des parcs technologiques qui sont un espace idéal pour la création de start-up que beaucoup d’étudiants visent.

Le recteur de l’université de Bordj Bou-Arréridj, le professeur Abdelhak Boubatra, a profité de l’occasion pour rappeler que l’institution qu’il dirige a procédé à l’actualisation des composantes des différents laboratoires de recherche. Le recteur de l’université qui a annoncé également le renforcement de l’encadrement pédagogique par le recrutement de 29 enseignants cette année n’a pas manqué de revenir sur l’année universitaire écoulée qui a été, selon lui, très perturbée. «La priorité pour nous a été l’achèvement de cette année qui a été effectuée avec succès», a-t-il dit.

Les cours de rattrapage, les examens de fin d’année et même les soutenances de mémoires de master ont été menés à terme a précisé le professeur Boubatra qui a indiqué que le rendez-vous important qui attend son institution est le passage du concours de doctorat. Ce concours qui est prévu le 7 novembre concerne 3 spécialités, à savoir les sciences sociales, la technologie et les sciences de la matière. «Nous pouvons aborder la nouvelle année dans de bonnes conditions», a ajouté le recteur de l’université qui a affirmé que 3.400 nouveaux inscrits ont été enregistrés. Cela porte le nombre des étudiants de l’université à 18.000, alors qu’ils n’étaient que 200 en 2000. Le secrétaire général de la wilaya, qui a présidé la cérémonie au nom du wali, a souligné, pour sa part, que l’institution qui joue un rôle important dans le développement de la région a bénéficié d’un projet de construction de 2.000 places pédagogiques. Ce projet en cours de réalisation s’ajoute à une bibliothèque centrale et à une résidence de 1.000 lits également en construction.

F. D.