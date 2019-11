Ville nouvelle d’El-Ménéa : Relance du projet avant la fin de l’année

Un programme visant à promouvoir la relance du projet de la ville nouvelle d'El-Menéa (270 km au sud de Ghardaïa) a été mis en place et sera entamé sur le terrain avant la fin de l'année en cours, a annoncé mardi dernier à l'APS le directeur général de l'Etablissement public de la ville nouvelle d'El-Menéa (EPVNEM). Créé par décret exécutif n° 07-366 du 28 novembre 2007, le projet de ville nouvelle d'El-Menéa a connu un retard considérable tant pour les études d'aménagement que pour la réalisation avant que les pouvoirs publics ne décident de son abandon en 2018, puis de le relancer par décision du Conseil interministériel du 21 juillet dernier 2019, a expliqué Abdellah Saidet.

Le programme de la relance de ce projet innovant de la nouvelle ville dans le sud du pays vise à offrir aux générations présentes et futures une qualité de vie améliorée, des opportunités certaines, ainsi que la perspective d'un avenir prometteur pour la région d'El-Menéa en pleine mutation et érigée en wilaya déléguée, a souligné M. Saidet. Pour assurer le pilotage et le suivi du projet sur le terrain, l'EPVNEM a été créé pour garantir sa cohérence globale, son développement et sa mise en œuvre. La nouvelle ville d'El-Menéa illustre parfaitement les principales directives du Schéma national d'aménagement du territoire (SNAT) et les objectifs du développement durable, a-t-il souligné. La relance du projet s'articule sur trois axes à concrétiser avant la fin de l'année en cours, selon la feuille de route élaborée par le ministère de l'Habitat, à savoir la finalisation des études d'aménagement et leur approbation par les instances techniques compétentes et les assemblées élues locales, l'achèvement des travaux de viabilisation du site et le lancement de l'opération de verdissement de la zone de protection de la nouvelle ville, a précisé le responsable.

Positionnée sur un site naturel disposant d'espaces relativement plats sur la route nationale RN1, à dix kilomètres au nord de l'actuel El-Menéa, la future ville vise notamment à renforcer le tissu urbain et offrir aux populations un cadre de vie décent et contribuer au développement harmonieux de la région aux plans économique, social, culturel et humain, avec une volonté de drainer et de promouvoir les investissements tant nationaux qu’étrangers.