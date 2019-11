Tunnel de Djebel El-Ouahch à Constantine : Bonne cadence des travaux

Le secrétaire général du ministère des Travaux publics et des Transports, Ali Hammi, a effectué une visite d’inspection de plusieurs projets dans la wilaya de Constantine, en présence du wali, Abdessamie Saïdoun, ainsi que des responsables des chantiers. À cet effet, M. Hammi s’est enquis, récemment, de l’état d’avancement des travaux en cours au tunnel de Djebel El Ouahch, suspendus de janvier 2014 à juillet 2017 à la suite de l’affaissement d’une partie de son tube gauche. Sur place, le SG a constaté de visu les progrès effectués depuis la reprise du chantier, de même qu’il s’est longuement arrêté sur l’aménagement intérieur de l’ouvrage inscrit dans le tracé de l’autoroute Est-Ouest, et dont la livraison est prévue prochainement. Il convient de rappeler, dans ce contexte, que pour parer à la fermeture du tunnel, les autorités centrales avaient pris la décision de réaliser un contournement sur une distance de 13 km, lequel était entré en service dès le mois de novembre de l’année suivante. Le projet en question a nécessité un investissement public de 7 milliards de dinars au profit de 4 entreprises nationales : EPT TRS, SATRPB, ENGOA et ETP Chenini. Dans la foulée, le contrat liant l’État algérien au consortium japonais COJAAL, responsable de la réalisation de l’autoroute, a été résilié, et le nouveau maître d’œuvre, l’entreprise algérienne COSIDER, a été choisie considérant son expérience cumulée dans le domaine de la réalisation des routes et plus particulièrement des tunnels. Par la suite, la délégation s’est dirigée vers le chantier de la seconde tranche de l’extension de la ligne T1 du tramway, reliant l’entrée de la circonscription d’Ali Mendjeli à l’université Abdelhamid Mehri – Constantine 2.

M. Hammi a insisté sur le respect des normes de qualité et de sécurité, ainsi que sur celui des délais fixés pour la livraison (premier semestre 2020). Il a, en outre, supervisé les travaux d’aménagement et d’équipement de la trémie située en bordure de la station Kadri Brahim, afin de la mettre rapidement en service, et de permettre ainsi le désengorgement de la forte circulation routière qui caractérise l’entrée de la nouvelle ville.

Lancé il y a trois ans, le chantier de l’extension du tramway a été confié, dans un premier temps, à un groupement composé de COSIDER, Métro d’Alger (EMA) et de la société espagnole Isolux Corsan. Le dépôt de bilan de cette dernière et son retrait du projet ont amené les responsables d’EMA à déléguer la réalisation des ouvrages d’art à l’entreprise algérienne. La première tranche de l’extension, d’une longueur totale de 10,3 km, a été livrée en juin 2019. Elle s’étend sur 3,6 km et relie les stations Zouaghi Slimane et Kadri Brahim.

Issam B.