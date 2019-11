Axe Alger - In Guezzam de la Transsaharienne : Large couverture en téléphonie et internet haut débit mobiles

De notre envoyé spécial à Tamanrasset : Sami Kaïdi

L'ambitieux projet de la Transsaharienne, reliant Alger à Lagos (Nigeria), n'est pas exclusivement cantonné au bitume et à la fibre optique, il englobe aussi une autoroute de téléphonie et d'internet haut débit mobiles, notamment sur le tronçon Alger-In Guezzam (Tamanrasset).

Longue de plus de 2.300 km, cette voie coïncide avec l’achèvement simultané du méga projet de fibre optique reliant la capitale aux frontières méridionales de l’Algérie avec le Niger. C’est ce qu’on a appris auprès de l’opérateur de téléphonie mobile ‘‘Mobilis’’ lors de la deuxième étape de la visite organisée par Algérie télécom au profit de la presse nationale dans la wilaya de Tamanrasset.

Il faut dire que les travaux de réalisation du dernier tronçon en fibre optique Tamanrasset-In Guezzam, d’une distance de 440 km, avaient été lancés en février 2018 par la ministre de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique, Imane-Houda Faraoun, qui avait mis en exergue l’importance de cette liaison en fibre optique reliant Alger à Abuja (Nigeria) sur une distance de 4.350 km, dont 2.650 km sur le territoire national, permettant ainsi à l'Algérie d'atteindre ses objectifs inscrits dans le cadre du Nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique (NEPAD).

Toutefois, il convient de signaler, à propos de cette voie de haut débit internet mobile, que c’est l’opérateur public Mobilis qui se distingue par le large déploiement de son réseau mobile sur ce tronçon stratégique pour le pays. En effet, la Route nationale n°1 est un axe qui relie l’Algérie avec le reste du continent africain. Elle constitue, ainsi, une dorsale économique non négligeable.

Dans cette droite ligne, l’opérateur Mobilis n’a pas manqué de préciser, qu’au niveau du sud du pays, le taux de couverture de la Route nationale n°1 entre El Menéa et In-Salah est de 100% alors qu’il est de 80% entre les villes d’In-Salah et Arak, 90% entre Arak-In Amguel, 99% entre cette même commune et le chef-lieu de wilaya et enfin 50% entre cette dernière (Tam) et In Guezzam. Pour augmenter ces taux de couverture, la section régionale de Mobilis a révélé l’extension du réseau 4G et ce, par l’installation, avant la fin de l’année en cours, de 32 antennes émettrices.

Concernant la wilaya de Tamanrasset, Mobilis a révélé que la couverture en téléphonie et en internet mobile (2G/3G/4G), du chef-lieu, a dépassé les 99%. Aussi, les 10 communes de la même wilaya sont pratiquement couvertes à 100%, a-t-on précisé. Cependant, le taux de couverture concernant les régions enclavées dépasse, quant à lui, les 60%, a-t-on ajouté, en marge de cette deuxième étape, auprès de la section régionale de l’opérateur Mobilis. Cette extension concernera notamment le réseau 2G au profit des communes de In-Guezzam, Tinzaouatine, Siliskin, In Zouen et Abelsa.

Pour rappel, les efforts constants de l’opérateur Mobilis s’inscrivent avec ceux des pouvoirs publics qui n’ont ménagé aucun effort.

En effet, le plan d’action gouvernemental 2015-2019 vise à moderniser, adapter et généraliser les infrastructures de télécommunications à travers la promotion du haut et très haut débit mobile, notamment vers les zones reculées du pays dont les régions des hauts plateaux et de l’extrême Sud.

Il faut dire que les technologies de l’information et de la communication (TIC) permettront de développer des activités créatrices de richesse dans ces régions.

S. K.