Groupe parapétrolier CGG : dans le vert au 3e trimestre

Le groupe parapétrolier CGG a annoncé mercredi avoir renoué avec les bénéfices au troisième trimestre, saluant un bon niveau d'activité notamment dans les études multi-clients, et s'est montré encore un peu plus optimiste pour son résultat opérationnel 2019. L'entreprise, spécialisée dans les géosciences pour la recherche d'hydrocarbures, a réalisé un bénéfice net de 40,7 millions de dollars au troisième trimestre contre une perte de 1,5 million un an plus tôt. CGG table désormais sur un résultat opérationnel 2019 supérieur à 200 millions de dollars (contre «de l'ordre» de 200 millions de dollars jusqu'ici), après avoir déjà, début septembre, revu ses objectifs financiers à la hausse. Les autres prévisions ont été confirmés, notamment un chiffre d'affaires des activités en hausse de plus de 10%. «Notre performance opérationnelle a été très solide ce trimestre dans nos trois divisions», a salué la directrice générale, Sophie Zurquiyah, citée dans un communiqué.

À la Bourse de Paris, l'action CGG prenait 5,13% à 2,418 euros à la mi-journée, dans un marché en progression de 0,24%. Le chiffre d'affaires publié a pourtant reculé de 16,6% au troisième trimestre, à 323,4 millions de dollars. Mais celui des activités (hors certains éléments liés aux normes comptables IFRS) a, pour sa part, progressé de 35,6% à 381,7 millions, tirés par les trois activités de géoscience, études multi-clients (+92%) et équipements. CGG avait durement souffert, comme l'ensemble du secteur parapétrolier, à la suite de la chute des cours du brut il y a quelques années. Les compagnies pétrolières et gazières avaient alors taillé dans leurs dépenses et abandonné des projets. «Dans l'environnement actuel, les compagnies pétrolières donnent la priorité à des projets à rendement plus rapide et à la génération de cash», a observé Sophie Zurquiyah. «Nous poursuivons le développement de nouvelles technologies pleinement adaptées aux besoins de nos clients notamment en matière d'exploration, de développement des bassins existants et d'optimisation des réservoirs», a-t-elle poursuivi.