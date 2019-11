En raison de la dépréciation du dollar : Hausse de la facture des importations de la zone euro

«La facture des importations algériennes à partir de la zone euro dépasse les 20 milliards de dollars depuis 2011 à nos jours. Elle a augmenté en moyenne de plus de 5% annuellement», affirme Kamel Malik Bensafta, de l’université de Chlef, dans une analyse publiée au dernier numéro des Cahiers du Cread.

Plus explicite, il relève deux faits importants. D’une part, une partie de cette hausse est liée à «la dépréciation du dollar vis-à-vis de la monnaie européenne» ; et de l’autre, il y a «une transmission totale de la dépréciation du dollar vers la facture des importations algériennes». Analysant l’impact de la dépréciation du dollar vis-à-vis de l’euro sur les importations algériennes, l’universitaire confirme «la vulnérabilité de l’économie algérienne face à ce choc du taux de change totalement exogène». Cette vulnérabilité, enchaîne-t-il, «est amplifiée par la baisse du prix de pétrole et ses effets dépressifs sur les exportations algériennes, qui ont baissé de 50% depuis 2011». En conséquence, relève

M. Bensafta, «l’économie algérienne enregistre les plus importants déficits commerciaux de son histoire en 2015, 2016 et 2017».

Une équation insoluble ? L’universitaire estime que réduire ce déficit par le biais de la baisse des importations «n’est pas possible à court et moyen termes, à cause de la grande dépendance de l’économie algérienne vis-à-vis des biens importés». Et explique que les échanges commerciaux de l’Algérie sont soumis à plusieurs facteurs totalement exogènes, citant les chocs des prix des hydrocarbures et les mouvements des taux de change du dollar américain. A ce sujet, la facture européenne des biens importés dépend du taux de change euro-dollar. Corollaire : «La dépréciation du dollar américain a pour conséquences d’alourdir la facture des importations algériennes». En termes de chiffres, l’auteur de l’analyse rappelle qu’entre 2002 et 2008, les importations algériennes à partir de la zone euro ont augmenté de 240%. Sur cette même période, le dollar américain a été déprécié de 60% par rapport à l’euro. Ainsi, «8 milliards de dollars de la hausse des importations à partir de la zone euro est causée par la dépréciation du dollar». Pendant ces années, il y a lieu de s’interroger sur la démarche des pouvoirs publics pour réduire ce déficit commercial. À ce sujet,

M. Bensafta souligne que des chantiers ont été lancés, citant au passage la promotion de la diversification des exportations et la réduction des importations. Mais, explique-t-il «ces deux options ne peuvent avoir de bons résultats qu’à moyen terme». Les difficultés de la mise en pratique de ces solutions résident, selon l’universitaire, d’une part, dans la complexité de promotion des exportations hors hydrocarbures 3, et d’autre part, dans la dépendance de l’économie algérienne vis-à-vis des importations. De plus, la réduction des importations peut avoir des effets négatifs sur l’économie domestique, notamment par la hausse des prix. Le solde commercial, commente l’universitaire, «est soumis à différentes forces, pour la plupart, de nature exogène : le prix des hydrocarbures, la demande étrangère d’hydrocarbures, les prix à l’importation et la dynamique de taux de change du dollar américain. Le seul élément endogène dans cette équation est la demande domestique de produits importés».

Fouad Irnatene