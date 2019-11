Assurance agricole : Nécessité de mettre en place un dispositif des calamités

Le directeur général de la caisse nationale de mutualité agricole (CNMA), Cherif Benhabiles, a insisté sur la nécessité de mettre en place tout un dispositif autour des calamités agricoles. Dans un entretien publié dans le dernier numéro de la revue partenaire, il a souligné que «le fait que l’agriculture est l’activité la plus exposée aux aléas climatiques, cela nécessite tout un dispositif d’assurance autour des calamités agricoles». Il dira dans ce sens que la CNMA est en train de faire avancer cette réflexion par les pouvoirs publics, pour doter ce secteur d’un dispositif des calamités agricoles. Appuyant ses dires, il a cité, à titre d’exemple, l’énorme influence du climat sur l’activité agricole, tout en estimant qu’il est temps de trouver des solutions adéquates pour pérenniser cette activité, avant d’ajouter que les agriculteurs ont la culture de l’assurance mais n’ont pas celle de la gestion du risque agricole et l’idée de s’en prémunir. Selon lui, des tentatives d’œuvrer à cette politique avec le experts et tous les instituts rattachés au ministère de l’Agriculture sont en marche. Il a rappelé à cet effet : «la CNMA avait proposé que nous intégrions dans notre politique cette mission de gestion du risque des calamités agricoles. Pour nous, c’est très important, car nous connaissons toutes les conséquences que cela engendre pour l’agriculture.» Mettant à profit cette occasion, M. Benhabiles a insisté également sur la nécessité de revoir le fonctionnement de toute l’assurance agricole, et cela à travers la mise en place d’un dispositif règlementaire très intéressant comme cela se fait partout ailleurs dans le monde. Le dg de la CNMA n’a pas manqué de mettre en exergue le développement du secteur de l’agriculture, indiquant qu’il participe avec un taux assez important au PIB et offre en conséquence une grande place au secteur des assurances. «Il y a un potentiel extraordinaire qui est en plein développement, et la CNMA doit arracher des parts de marché. Nous avons énormément de niches qui ne sont pas du tout exploitées et au titre desquelles nous essayons de nous adapter par notre sérieux et notre efficacité», a-t-il dit. Mettant l’accent sur le développement du concept de «Dar El Fellah», il a précisé qu’il s’agit d’un concept innovant, dans la mesure où il est question de faire accompagner le monde agricole par un certain nombre de conseils dans cette maison de l’agriculture. M. Benhabiles dira dans ce sens : «Nous avons développé des services de proximité, à l’instar de notre “Dar El Fellah” de Khenchela, notre première expérience depuis trois ans.» Et de poursuivre : «La maison est dotée d’une clinique vétérinaire et d’un laboratoire d’analyses qui fait gagner du temps et de l’argent aux éleveurs et agriculteurs de la région.»

M. A. Z.