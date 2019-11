Céréaliculture, l’autre bataille

L’Algérie est classée parmi les pays potentiellement importateurs et consommateurs de céréales dans le monde, le blé tendre notamment. Un statut qui pèse lourdement sur notre facture des importations malgré les efforts de rationalisation de celles-ci, sachant que la production de la filière étant très faible en dépit des progrès réalisés à ce niveau ne couvre que 30% des besoins nationaux. Aussi, la production céréalière a connu une faible croissance comparée avec l’évolution de la consommation qui a fortement augmenté sous l'effet de la croissance démographique et du soutien de l'Etat aux prix à la consommation d’où le phénomène du gaspillage qui a pris, ces dernières années, des proportions alarmantes. Cette dépendance de l'Algérie vis-à-vis de l'étranger, en ce qui concerne les céréales, relève d’une question de souveraineté, tant il s’agit d’une denrée stratégique incontournable dans la mise en œuvre de l’objectif de sécurité alimentaire. Par conséquent, le développement de la céréaliculture s’avère être primordial pour un pays qui veut gagner la bataille de l’autosuffisance alimentaire. En contrepartie, le citoyen devra faire preuve de civisme et de bon sens en rationalisant sa consommation. En effet, « l'analyse de la réalité économique de notre pays fait ressortir plusieurs dysfonctionnements et phénomènes très négatifs, notamment en matière d'orientation et d'efficacité de la subvention accordée par l'Etat, outre le phénomène de gaspillage du pain qui a atteint un seuil alarmant et qui pèse sur le trésor public», constatait, lundi, le Premier ministre qui, lors d’une réunion interministérielle consacrée à l'examen du programme de développement de la filière céréalière, notamment dans le Sud et les Hauts-plateaux. M. Noureddine Bedoui a réaffirmé, pour la circonstance, l’engagement des autorités pour le soutien et l’accompagnement de cette filière pour assurer la sécurité alimentaire du pays et renoncer graduellement à l’importation. Une démarche qui devra prendre en compte l’ouverture de perspectives d'exportation. Aussi, les efforts seront axés sur les régions du Sud et des Hauts-Plateaux de par leurs caractéristiques et spécificités favorables à cette culture, notamment aux plans des compétences et des capacités de production. L’option pour la mise en place d'une «stratégie globale pluriannuelle pour le développement de la filière céréalière» a été retenue dans le sillage de cette démarche qui s’appuie sur une série de mesures destinées à encourager les acteurs et investisseurs dans le domaine de la production céréalière, notamment à travers l'augmentation des prix d'achat du blé tendre dans tout le territoire national et en décrétant une aide supplémentaire au profit des producteurs des wilayas du Sud et des Hauts-plateaux. Le renforcement des capacités de stockage, l’aide à l’élargissement des surfaces irriguées destinés aux céréales, en particulier dans le Sud et les Hauts-plateaux, le renforcement de la recherche scientifique dans le domaine du développement de la céréaliculture, la mutualisation des capacités de recherche des secteurs de l'agriculture et de l'enseignement supérieur, en plus de la mobilisation des compétences et expertises nationales, dans le pays et à l’étranger, sont parmi les mesures censées concourir à améliorer les performances d’une filière hautement stratégique tant elle constitue le pilier de la politique de sécurité alimentaire préconisée par les autorités du pays, mais aussi la clé de sa souveraineté alimentaire.

D. Akila