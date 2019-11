Algérie poste : Pour une meilleure densité postale

Soucieuse d’offrir les meilleurs services à ses clients, et dans l’objectif d’améliorer la densité postale, Algérie Poste à procédé à l’ouverture de sept nouveaux bureaux de poste dans certaines communautés de la capitale, en l’occurrence Alger-centre, Alger-est et Alger-ouest. Cette démarche a coïncidé avec la célébration du 60e anniversaire du déclenchement de la guerre de Libération, célébré la journée du 1er novembre 2019. À Alger-est, quatre bureaux de poste ont été ouverts, à savoir un bureau de poste à la cité chergui Bayà Reghaia, deux autres à la cité Touilebà Baraki et la cité djillalià ( commune Baraki) et un quatrième à Sidi Moussa, cité a.

Deux nouveaux bureaux de poste ont été inaugurés à Alger-ouest, à savoir celui de Tassal el Merdja, 1310 logements 4e classe avec un effectif de 02 personnes et à Rahmania 300 logements R3 avec 3 agents de poste. Inauguration d’un nouvel établissement postal, à savoir à Ali Mellah, dans la commune de Sidi M’hamed. Ainsi, les longues listes d’attente devant les guichets et la surcharge des bureaux dans plusieurs communes ne sont plus que des mauvais souvenirs. C’est ainsi, en prenant en compte les préoccupations des citoyens et citoyennes, que Algérie Poste poursuit son programme de réalisation de nouveaux bureaux de poste et particulièrement dans les zones éloignées et/ou enclavées, dans la capitale et à travers plusieurs wilayas, lequel permettra dans un proche avenir d’améliorer davantage les prestations postales à travers tout le pays, en offrant un service de proximité à la hauteur des besoins des citoyens algériens.

Kafia Ait Allouche