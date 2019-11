Lutte contre le commerce illicite de boissons alcoolisées et psychotropes : 5.100 unités de boissons alcoolisées et 200 comprimés Psychotropes saisis

Les forces de police de la brigade mobile de la police judiciaire de Draa Ben Khedda ont procédé au courant de cette semaine à l’arrestation d’un individu, conduisant un camion chargé de 5.186 unités de boissons alcoolisées, destinées à la commercialisation, a annoncé dans un communiqué la cellule de communication de la Sûreté de wilaya de Tizi-Ouzou . La marchandise qui a été saisie était destinée à la vente dans un commerce illicite situé entre la localité de Tadmait et Draa Ben Khedda, a indiqué la même source, en précisant que cette opération de police a été effectuée suite à l’exploitation de renseignements faisant état de ce commerce illicite. Le conducteur du camion chargé de cette importante quantité de boissons alcoolisées a été présenté lundi dernier au parquet de la ville de Tizi-Ouzou qui l’a jugé en comparution directe pour les chefs d’inculpation d’exercice d’une activité commerciale sans autorisation et récidive. Dans le cadre de la lutte contre le trafic illicite de stupéfiants, et suite à l’exploitation d’un renseignement recueilli sur le terrain, faisant état d’un trafic de stupéfiants, les forces de police de la Brigade de Recherche et d’Intervention relevant du Service de wilaya ont de leur coté procédé au courant de la semaine écoulée à l’arrestation d’un individu qui s’adonnait à ce trafic, a encore fait savoir la même source. L’opération a permis de saisir une quantité de 202 comprimés psychotropes de différentes marques, ainsi qu’une arme blanche (couteau). Présenté au parquet de la même ville durant la même semaine, il a été mis en détention préventive pour détention de psychotropes à des fins de commercialisation, et port d’arme blanche prohibé, a-t-on également indiqué.

Par ailleurs, les forces de police de la Brigade Criminelle relevant du SW.PJ de la Sûreté de wilaya de Tizi-Ouzou, ont pu arrêter, dans la région de Mekla, un individu, âgé de 39 ans, recherché pour plusieurs affaires judiciaires, notamment les vols de véhicules, selon toujours la même source, et présenté au parquet d’Aïn El-Hammam.

Bel. Adrar