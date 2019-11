Virée algéroise : Du respect des Derwiches

La citadelle garde toujours de beaux restes à faire valoir. Dans sa course effrénée vers la refonte de ses lieux mythiques, elle nous fait découvrir, de jour en jour, les grands secrets de sa grande résistance à l’oubli, au travers de ses murailles. Les effluves d’un passé reviennent châtier les narines, qui d’une senteur domestique de jasmin que libère une cour de maison mauresque ou encore l’odeur captivante des épices qui se disputent les aires au travers les dédales de la casbah. Dans la passionnante intrusion mystique de notre passé spirituel, il y a toujours matière à prendre langue avec les maîtres des lieux, ou de cérémonies, qui ont rythmé notre culture. La nostalgie des Bambara, ou Baba Salem retentit à travers un roulement de tambour. C’était à peine hier..., la musique gnawi se réinvente pour faire dissiper les vieux démons et libérer les êtres et les purifier.

Qu’a cela ne tienne, le gourou Baba Hamouda, le légendaire héritier des Bamabara venu du Mali, refait surface en lançant à titre posthume son retour avec la venu du Mawalid Ennabaoui. Sa troupe revient prêter serment au saint patron du culte Sidi Dada, un oublié de l’histoire qui avait, pourtant, mission de répandre le savoir et le culte sur les hauteurs de la capitale. Aujourd’hui, seulement une niche avec à l’intérieur de cierges calcinés, témoins des derniers voyages initiatiques, marque l’existence du vénéré cheikh. On y venait jadis pour des ziaras, il y avait même une école coranique pour enfants. Le rôle joué par ce saint soufi parmi ses disciples fût tel qu’il y laissa trace d’une école qui vit naître cheikh El Kamel, maître des Aissaoua, et cheikh Hassan. Le nom de ces Ulamas revient souvent dans les bouches des citadins.

Chaque cérémonie religieuse ou consultation en jurisprudence, Belcourt ne vibrait que par les conseils prodigués par ces maîtres. Sidi M’hamed Bou Kabrine, fils de Sidi Abderrahmane Ettaâlibi, avait, lui, la charge de perpétuer le courant qadiri au sein de la population. Dans ce melting pot soufi, riche en enseignement, El Bahdja se targuait d’avoir, dans chaque quartier, un marabout veillant sur les lieux, d’où son appellation El Mahroussa (la bien gardée).

Pas moins d’une centaine d’écoles coraniques attenantes aux sanctuaires des vénérés cheikhs faisaient fonction d’institutions théologiques. La dernière visite de cheikh Mohamed Abdou à Alger, vers 1912, où il fut accueilli par cheikh Bensmaia avait révélé que le prodigieux théologien d’El Azhar fut comblé par ce très riche patrimoine. Après s’être recueilli devant le sanctuaire de Sidi Abderrahmane, il dit : «Al Djazair est déjà bénie par la prolifération de ces lieux et le grand hommage rendu à ces érudits ». Plus loin à Kouba, Sidi Garidi, maître de cérémonie des âmes charitables, n’en fut pas moins cité. Le cimetière qui porte aujourd’hui son nom est un legs.

Ces saints oubliés de l’histoire reviennent cette semaine pour s’imposer dans la mémoire collective. Les chemins de la mémoire restent ouverts pour dépoussiérer quelques sites enfouis, ou injustement abandonnés. En contrebas de Diar El Mahçoul, un vieux chemin escarpé indique humblement la direction d’une très vieille bâtisse appelée Sidi Messaoud. La vie de l’époque était rythmée par d’innombrables compétitions culturelles où s’adonnaient les meilleurs ténors de la voix souffie.

Les meilleures gammes vocales étaient retenues pour le titre de «Muezzin». Dans la lecture du Coran, le lyrisme de la voix obéissant aux multiples paramètres musicaux était maître des vertus. Il y avait même des voix qui transcendaient dans le chant religieux. Cheikh Messaoud, Bachtarzi, Abderrahmane Aziz, et Hachemi Guerouabi, qui loue les qualités du vénéré cheikh Sidi Messaoud, sont tous des disiciples des saints patrons de la ville d’El Bahdja.

Mohamed Bentaleb