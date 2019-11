Sétif : 1,2 million d’unités pyrotechniques saisies

Les services de police, comme chaque année, font une «razzia» sur les trafiquants de produits pyrotechniques à travers tout le territoire

Alors que les familles sétifiennes s’attellent, comme le veut la tradition, à fêter le Mawlid Enabaoui Echarif dans la joie et la sérénité et conférer à cette fête la dimension spirituelle qu’elle mérite, les services de sécurité quant à eux ne sont pas sans veiller à les accompagner et faire que cette fête ne soit pas gâchée par des accidents, qui se traduisent hélas aussi par des drames d’enfants gravement blessés, en général les premiers à en payer le prix, par la faute de personnes irresponsables qui ne mesurent pas leurs actes, trop aveuglé d’écouler leurs produits pyrotechniques.

Pour lutter contre ce genre de pratiques illicites sur le marché informel et contribuer par la même à la préservation de la santé du citoyen, les services de police relevant de la Sûreté de la wilaya de Sétif, sont parvenus, à la veille de la célébration de cette fête religieuse, à frapper fort et ont saisi d’importantes quantités de produits prohibés, décourageant par la même, bien des «spécialistes» dans l’écoulement de ces produits dangereux.

Dans la dynamique qui caractérise leur présence et leur action constante sur le terrain pour être toujours plus proche du citoyen et veiller à la préservation de sa personne et de ses biens, les services de police très actifs ces derniers temps, agissant sur tous les fronts, viennent de réaliser un gros coup avec la saisie de plus de 1,2 millions unités pyrotechniques de différents genres et calibres, destinés à être vendus ces jours-ci, indique la cellule de communication de la Sûreté de la wilaya.

Des résultats qui ont été enregistrés sur les marchés des grandes agglomérations, à l’instar de ceux d’El Eulma ou Hamam Sokhna, pour ne citer que ceux là et suite à des opérations de prévention mises en œuvre par les unités et brigades opérationnelles sur leur territoire de compétence ainsi que des points de contrôle sur les axes routiers menant vers des agglomérations réputées pour être des localités de transit de tels produits prohibés

Pas moins de 37 personnes ont fait l’objet, dans ce cadre, de procédures distinctes transmises aux juridictions compétentes pour détention et vente de produits pyrotechniques prohibés. Comme les services de police appellent les parents à éviter l’achat de tels produits dangereux pour leurs enfants et les invitent à dénoncer tout acte s’inscrivant dans le cadre de la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes en appelant au

«1548» (numéro vert), au 17 (Police secours) ou au nouveau

numéro le «104».

F. Zoghbi