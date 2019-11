Khenchela : 2 nouveaux ouvrages de l’écrivain Arzi Belkacem

Deux nouveaux ouvrages intitulés "Aâtarif laha" et "Tarikouka ila Houb Allah" de l’écrivain Arzi Belkacem ont été présentés mardi soir dans le hall de la bibliothèque principale de lecture publique de la wilaya de Khenchela. Le premier ouvrage littéraire publié par les éditions "Tidikelt" est un recueil de poésie composé de 88 pages, à travers lesquelles l’auteur a abordé le bonheur éternel vécu par les personnes loyales en amour. Quant au second ouvrage, publié par la maison d’édition "Dar El Ajniha", il constitue un roman de 72 pages mettant l’accent sur le comportement adéquat que les gens doivent adopter pour conquérir la satisfaction de Dieu. Ce rendez-vous a également été marqué par une présence remarquable d’intellectuels, de professeurs d’université et d’étudiants qui ont assisté à une rencontre culturelle animée par des membres de "Silsilet Tanouine" de l’université Abbas-Laghrour.