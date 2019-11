Journées littéraires de Tébessa : Plus de 100 participants à l’ouverture de la 10e édition

La 10e édition des Journées littéraires de Tébessa a été inaugurée mardi soir à la maison de la culture Mohamed-Chebouki avec la participation de 103 poètes et écrivains de plusieurs wilayas. Cette édition a enregistré la participation de 60 écrivains et poètes de Tébessa, ainsi que de 43 autres participants de 27 wilayas du pays, représentant les différents genres littéraires, a indiqué à l'APS la chef du département de la programmation et des relations publiques de la maison de la culture, Zoubaida Boutouil. "Les convives, écrivains et poètes se rencontrent lors de ce rendez-vous culturel pour partager différentes expériences littéraires entre fiction, roman, poésie et autres et échanger leurs connaissances dans ce domaine", a-t-on noté. Pour sa part, le directeur de la culture, Abdel Hassan Beldjabar, a révélé que le secteur de la culture œuvre pour institutionnaliser ces journées littéraires eu égard, a-t-il argué, au "succès" des précédentes éditions. Au menu de la 10e édition des "Journées littéraires de Tébessa", qui se tiendra du 5 au 7 novembre, des lectures poétiques et littéraires, plusieurs interventions et débats autour des œuvres proposées ainsi que l'organisation d'un atelier sur la rédaction littéraire dédié aux étudiants. Les invités de Tebessa bénéficieront également d'une visite touristique guidée pour découvrir les sites historiques et archéologiques, notamment la porte de Caracalla, l'église byzantine, le musée de Thevest. Pour rappel, plusieurs écrivains et de poètes de Tébessa ont remporté récemment des prix lors des concours nationaux et internationaux, entre autres l'écrivaine Nesrine Ben Lakhal et l'écrivain Abdel Razak Touahria, qui ont décroché le prix de "Ali- Maâchi", l'écrivaine Nahed Boukhalfa qui a remporté le prix de "Assia-Djebar". Le poète Kahlil Abass a remporté un prix dans la poésie à Mounastir (Tunisie), et le poète Tahar Merah a été lauréat du prix du ministère des Moudjahidine à l'occasion de la célébration du 57e anniversaire du déclenchement de la guerre de libération dans la catégorie poésie amazighe.