Grand angle : Du concret

La politique underground reprend ses droits. Lettres de noblesses ou pas, tout est désormais toléré pour mettre fin à plus de quatre années de conflit sanglant et à la plus grande crise humanitaire jamais enregistrée jusqu’ici. Les plus grandes inventions de l’arsenal militaire, les plus grands stratèges des armées de la coalition arabes, les meilleurs soutiens des puissances étrangères impliquées dans cette crise n’ont eu raison de ce bourbier. Alors on se rabat sur les réseaux diplomatiques, en off, loin des crépitements des flashs des appareils photos, pour défraichir un terrain miné par des enjeux géostratégiques qui dépassent la simple zone du conflit. On apprend ainsi l’existence des pourparlers hors caméras entre Ryadh, tête de pont de la coalition militaire avec les rebelles Houthis pour mettre fin à la «sale» guerre. "Nous avons un canal ouvert avec les Houthis depuis 2016 et nous continuons ces contacts pour parvenir à la paix au Yémen", a déclaré un haut diplomate saoudien. Cette annonce intervient après la signature mardi à Ryadh d'un accord de partage du pouvoir dans le sud du Yémen. L'accord met théoriquement fin au conflit entre le gouvernement soutenu par Ryadh et les séparatistes du Conseil de transition du sud (STC), appuyé par les Emirats arabes unis. "Nous ne fermons pas nos portes aux Houthis", a ajouté le responsable saoudien. Un bon procès vaut mieux qu’un mauvais accord dit-on. Mais dans cette situation y’a-t-il de la place pour un bon accord. Pour les moins sceptiques, quel que soit le résultat s’il parvient à faire taire les armes, c’est déjà un exploit en soi. D’autant que cette annonce fait suite à une recrudescence des attaques de missiles et de drones par les rebelles contre les villes saoudiennes, suivie d'une accalmie relative ces dernières semaines. Les Houthis n'ont pas réagi dans l'immédiat à cette déclaration. Lors d'une visite en Arabie saoudite en septembre, le secrétaire-adjoint américain aux affaires du Proche-Orient, David Schenker, avait annoncé l'existence de contacts entre l'administration américaine et les rebelles yéménites. L'Arabie saoudite avait tablé sur une défaite rapide des Houthis, à la faveur de son intervention, mais le conflit ne fait que perdurer depuis. "Si les Houthis (sont) sérieux en ce qui concerne une désescalade et acceptent de s'asseoir à la table (des négociations), l'Arabie saoudite soutiendra leur démarche et apportera son appui à tous les partis politiques pour parvenir à une solution" négociée, a ajouté le responsable saoudien. Le 21 septembre, les Houthis avaient annoncé contre toute attente être prêts à faire la paix avec Ryadh, réitérant une proposition de trêve. Au-delà de ses déclarations de bonnes intentions, la communauté internationale reste raisonnablement prudente en attendant des actes concrets.

M. T.