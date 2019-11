Barrage sur le Nil : Trump soutien les négociations entre l’Égypte l’éthiopie et le Soudan

Le président américain, Donald Trump, a exprimé lundi son soutien aux négociations en cours entre l'Egypte, l'Ethiopie et le Soudan qui ont pour but de parvenir à un accord sur le Grand Barrage de la Renaissance de l'Ethiopie. Le sujet de la construction du Grand Barrage de la Renaissance de l'Ethiopie (GERD) sur le Nil Bleu a été au centre d'un entretien téléphonique entre le président américain et son homologue égyptien Abdel Fattah al-Sissi, a déclaré la Maison Blanche dans un communiqué. A l'invitation de l'administration américaine, une rencontre ministérielle entre l'Egypte, le Soudan et l'Egypte se tiendra le 6 novembre à Washington au sujet du barrage sur le Nil Bleu et afin de sortir de l'impasse les négociations le concernant