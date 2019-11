RD Congo : Un rapport onusien propose un retrait des Casques bleus sur trois ans

La force des Casques bleus en République démocratique du Congo (RDC) pourrait être retirée progressivement sur trois ans, sous condition pour les autorités de respecter plusieurs paramètres, propose un rapport onusien remis récemment au Conseil de sécurité. Selon les médias, ce document fait suite à une évaluation stratégique de la mission demandée par le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Le Conseil de sécurité, appelé en décembre à renouveler sa mission Monusco, doit en discuter prochainement. Le rapport souligne "offrir une analyse indépendante des défis et opportunités en RDC et sur la pertinence du mandat de la Monusco". Il contient "des paramètres pour assurer une transition responsable et efficace, indépendamment de considérations financières, de préférences institutionnelles ou d'intérêts géopolitiques". "La revue stratégique recommande un calendrier de retrait de la Monusco qui respecte un minimum absolu de trois ans", indique le rapport. "Avec un départ à la fin 2022, l'ONU serait en bonne position pour assurer une transition responsable, si les réformes annoncées par les nouvelles autorités se poursuivent au rythme prévu et si le meilleur scénario (en matière d'évolution du pays) se matérialise", précisent les auteurs. Autrement dit, le retrait sur trois ans ne sera possible que si le gouvernement prend le relais au fur et à mesure des missions assurées par la Monusco, souligne un diplomate sous anonymat.