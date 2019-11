Revue (El-Djeich) : Le peuple appelé à apporter sa contribution au succès du scrutin « en toute conviction »

Le rendez-vous électoral des présidentielles du 12 décembre 2019 représente « la seule issue pour la sortie de crise », a indiqué la revue El-Djeich dans son numéro de novembre, appelant le peuple algérien à apporter sa contribution au « succès du scrutin en toute conviction et sans hésitation ». « Il est donc attendu de nous tous, alors que nous sommes à l'orée d'une nouvelle étape historique où seront posés les jalons d'une Algérie nouvelle, de placer l'intérêt suprême de la patrie au dessus de tout et de laisser de côté tout ce qui serait susceptible de nous mener vers la division et la dispersion des efforts. C'est là une certitude qu'en de telles conjonctures exceptionnelles, l'intérêt de l'Algérie, de son peuple et son devenir requiert de chacun de nous d'apporter sa contribution au succès du rendez-vous électoral des présidentielles en toute conviction et sans hésitation, dès lors qu’il représente la seule issue pour la sortie de la crise », a souligné l'éditorial de la revue de l'Armée nationale populaire (ANP).

« A travers l’ensemble du territoire de notre chère patrie, le peuple est conscient de l'importance cruciale de ces élections présidentielles, tout comme il est pleinement convaincu qu'elles seront différentes de tous les précédents rendez-vous organisés dans l'ère précédente, que toutes les conditions sont réunies pour qu'elles aient lieu à la date fixée, le 12 décembre prochain, et qu'elles déboucheront sur l'élection d'un nouveau président de la République qui prendra sur lui de concrétiser les espoirs du peuple, en particulier les jeunes qui aspirent à une Algérie nouvelle », a ajouté la publication.

Rappelant que l'Algérie avait opéré « une rupture définitive avec les pratiques du passé mises en œuvre par la bande afin de démoraliser le peuple », la revue a assuré que « le processus électoral ne saurait être remis en cause dès lors qu'il a reçu l'assentiment du peuple et que ce dernier est déterminé à le mener jusqu’au bout ». Dans ce contexte, la publication a affirmé que « malgré les provocations et les campagnes tendancieuses, les ennemis de la patrie ne pourront arrêter le cours de l’Histoire, ni le train de l'espoir qui est sur le point d'arriver à sa destination finale ». Evoquant la justice, l'édito a relevé que celle-ci est « définitivement libérée de toutes les pratiques observées auparavant », soutenant que ceci « permettra à ses personnels d'exercer pleinement leurs nobles missions et de prononcer leurs verdicts au nom du peuple algérien, conformément aux dispositions de la loi ». « Il est dans l'ordre des choses que l'ANP, qui a fait échec à tous les plans et complots des ennemis de l'Algérie, qui s'est rangée aux côtés du peuple en l'accompagnant dans le processus d'édification de l'Etat de droit qu'il a appelé de ses vœux demeure fidèle au serment fait aux Chouhada et suive la même voie qu’ils ont empruntée et que notre pays finira par triompher ».