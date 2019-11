La ministre de la Poste, des Télécommunication, des Technologies et du Numérique, Imane Houda Feraoune a supervisé, mardi à Alger, en compagnie du ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Chérif Omari, la cérémonie de signature d'un accord relatif au financement du projet de numérisation des structures du ministère de l'Agriculture à travers « le Fonds d'appropriation et de développement des technologies de l'information et de la communication (TIC) et redistribution du spectre des fréquences radioélectriques ».

Selon les clauses de l'accord, le ministère de la Poste accompagnera le ministère de l'Agriculture lors des différentes phases de réalisation, depuis l'étude préliminaire jusqu'à sa réception définitive. La numérisation permettra d'augmenter la rentabilité des différentes structures et établissements sous la tutelle du ministère et réduira les charges administratives. Ce projet devrait doter le ministère de l'Agriculture par un système informatique sécurisé et fiable, permettant le développement des services électroniques.

Rédaction Web