Tindouf : développer les échanges économiques avec l’Afrique

Outre la participation algérienne, sont attendus à compter du 17 novembre plusieurs opérateurs de pays africains, à l’instar de la Mauritanie, du Sénégal, du Mali, du Niger et de la République arabe sahraouie démocratique à la manifestation économique "El-Mouggar".

La manifestation offre un cadre de promotion des échanges commerciaux et une plateforme logistique au niveau de la wilaya de Tindouf avec toutes les conditions de stockage et de transport de marchandises, ainsi que de gestion des procédures douanières afférentes, en plus d’assurer des recettes à la commune de Tindouf, a expliqué le directeur de la Chambre de commerce et d’Industrie "Tafakoumt", Abdelaâli Zini. Elle vise aussi à promouvoir la production nationale à l’export et à conclure des accords de coopération. Cette perspective est d’autant plus confortée par l’ouverture du poste frontalier terrestre algéro-mauritanien "Chahid Mustapha Benboulaid".

Rédaction Web