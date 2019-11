APN: des députés plaident pour le report du projet de loi sur les hydrocarbures

Après la présidentielle. Alors que le débat parlementaire s’ouvrait hier, c’est le point de vue de députés à l'Assemblée populaire nationale qui ont plaidé, mardi à Alger, pour le report du projet de loi sur les hydrocarbures afin de permettre à ses rédacteurs de prendre le temps nécessaire pour son examen et son enrichissement qui associerait l'ensemble des intervenants dans le secteur. S'exprimant lors d'une plénière consacrée aux débats autour du projet de loi sur les hydrocarbures présidée par Slimane Chenine, président de l'APN, en présence du ministre des Relations avec le parlement, Fethi Khouil, ces députés ont estimé nécessaire d'accorder du temps supplémentaire afin d'examiner ce texte. Le député Abdeldjebar Tazir (Mouvement El Infitah) a indiqué que la conjoncture actuelle que vit le pays ne permettait pas de débattre d'une loi de haute importance et sensibilité, étant un outil essentiel de développement du secteur des hydrocarbures en particulier et de l'économie nationale en général.

Le député Hadj Belghouati (Front El Moustakbal) a mis en avant l'importance de ce projet, notamment en termes de sécurité énergétique, d'autant plus qu'il exige beaucoup de " clairvoyance, de précision et de réflexion", soulignant la nécessité de s'affranchir de la dépendance aux hydrocarbures et de rechercher d'autres sources alternatives de richesses, rapporte l’APS.

De son côté, le député Dakmous Dakmoussi (Front de l'Algérie Nouvelle) a rappelé la nécessité d'accorder davantage d'intérêt à ce projet, particulièrement en terme d'approfondissement de son examen et de consultation des spécialistes.

Le député Mustapha Nouassa du parti Tajamou Amel El Jazair (TAJ) a estimé que ce projet n'a pas impliqué assez d'experts et de bureaux d'études en dépit de son importance cruciale.

Le ministre de l'Energie Mohamed Arkab a affirmé que les raisons derrière l'élaboration de ce projet résident essentiellement dans le recul des réserves depuis 2005 faute de nouveaux contrats d'investissement conclus avec les partenaires dans le cadre des activités d'exploration et de prospection. Il a également indiqué que l'exploration de nouvelles réserves pétrolières et gazières est devenue une nécessité "impérieuse et urgente" pour l'Algérie.

Rédaction Web