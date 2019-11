Ministère de l’Intérieur : Plateforme numérique pour inscrire les projets innovants

Le ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire a consacré une plate-forme sur son site électronique pour inscrire les projets innovants des start-up et leurs solutions intelligentes en matière de service public. Le ministère a envoyé des SMS pour encourager les chefs d'entreprises concernés à inscrire leurs projets sur le site web du ministère. «Vous êtes une start-up ou un porteur de projet, inscrivez votre projet sur le site du ministère: www.interieur.gov.dz», lit-on dans le SMS. La conférence nationale sur les start-up en Algérie a permis de mettre l'accent sur le rôle pivot que peuvent jouer les jeunes entrepreneurs porteurs de projets dans le développement de l'économie nationale, d'où la prise de plusieurs mesures pour les accompagner et encourager leurs investissements.