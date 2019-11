Membre du bureau du MALG : Le moudjahid Attar Houari n’est plus

Le moudjahid Attar Houari est décédé à l'âge de 89 ans. Le défunt a rejoint les rangs de l'Armée de libération nationale (ALN) en 1958. Militant dévoué au sein de la Wilaya V historique jusqu'à l'indépendance, ce natif d'Oran participa à plusieurs accrochages et batailles face à l'armée coloniale française.

Après l'indépendance, il occupa le poste de membre du bureau de l'Association des moudjahidine du Ministère de l'armement et des liaisons générales (MALG) et celui de wali de Médéa, Tiaret et Mostaganem. Le défunt a été inhumé lundi à Oran après la prière du Dohr. Suite au décès du moudjahid Attar Houari, le ministre des Moudjahidine, Tayeb Zitouni, a adressé à la famille du défunt et à ses compagnons d'armes, ses «sincères condoléances accompagnées de sa profonde sympathie».