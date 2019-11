Il fut journaliste à El-Heddaf : Décès de Mohamed-Amine Aguemoune

Le journaliste du quotidien sportif El-Heddaf, Mohamed-Amine Aguemoune, est décédé hier des suites d'un arrêt cardiaque. Ayant rejoint le groupe El-Heddaf en 2011, Aguemoune (33 ans) était chargé de gérer le site internet du quotidien et ses différents réseaux sociaux, en plus de sa fonction de correcteur. L'enterrement a eu lieu au cimetière de Meftah.

Condoléances



Peiné par le décès du journaliste du quotidien El-Heddaf, Mohamed Amine Aguemoune, le ministre de la Communication, Porte-parole du Gouvernement, et ministre de la Culture par intérim, Hassane Rabehi, présente à l'ensemble de sa famille ses sincères condoléances et l'assure, en cette douloureuse circonstance, de son soutien et de toute sa sympathie.

Qu'Allah accueille le défunt en Son Vaste Paradis.

« À Allah nous sommes,

et à Lui nous retournons. »