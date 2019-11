Magistrats en grève : Reprise du travail hier

En grève depuis le 27 octobre dernier, les magistrats ont mis fin, hier, à leur débrayage et repris le travail dans l’après midi, selon un communiqué de presse du SNM, rapporté par l’APS.

Le président du Syndicat national des Magistrats, Issaad Mabrouk, a précisé à cet effet que la décision de suspension de la grève intervient «après des médiations de bonnes volontés» et affirmé que les magistrats ont répondu «favorablement» au dialogue à la lumière des circonstances que traverse notre pays.

Et même si on ignore encore les dessous de l’accord conclu entre le SNM et le ministère de la Justice ayant débouché sur l’arrêt de la grève, il apparaît que l’initiative du Conseil national des droits de l'Homme (CNDH) a porté ses fruits après que son président Bouzid Lazhari ait rencontré, avant-hier, une délégation du Syndicat national des Magistrats, conduite par son président, Issaad Mabrouk. Lors de cette rencontre, les discussions entre les deux parties ont porté essentiellement sur la situation du secteur suite au mouvement annuel des magistrats, opéré le 24 octobre dernier, qui a poussé les magistrats à entrer dans ce débrayage qui aura duré dix jours. Surtout que M. Lazhari a promis à ses interlocuteurs de transmettre aux autorités concernées leurs propositions visant à résoudre la crise. Chose désormais faite avec la suspension de cette grève qui aura duré dix jours, confirmant du reste l’engagement du SNM qui a réaffirmé sa pleine disposition à contribuer à la résolution de ce problème qui doit être réglé sans délai.

S’exprimant hier, sur les ondes de la Radio nationale, le président du CNDH a confirmé avoir reçu le président de SNM et ses collaborateurs et expliqué que le Conseil a écouté, durant cette rencontre les préoccupations des magistrats. «Notre objectif est qu’il n’ait pas d’impact sur les droits fondamentaux des citoyens», a-t-il affirmé, indiquant par ailleurs que le ministre de la Justice, garde des Sceaux, s’est félicité de cette initiative. «La grève des magistrats est préjudiciable vu le contexte politique particulier que vit actuellement le pays, à la veille d’une importante échéance politique», a ajouté M. Lazhari qui n’a pas manqué cette occasion pour exprimer sa préoccupation quant à la diffusion de séquences de vidéos sur les réseaux sociaux des contenus qui «peuvent nuire à l’image du pays, d’autant que certaines personnes ayant de mauvaises intentions sont prêtes à les instrumentaliser, sans se soucier de l’intérêt du pays.» Nous avons demandé à toutes les parties de faire preuve de sagesse et de responsabilité, notamment dans les circonstances actuelles», a noté le président du Conseil national des droits de l'Homme. De son côté, le Secrétaire général du CNDH avait indiqué que le dialogue serein reste l’unique moyen pour un règlement définitif dans les plus brefs délais de cette crise quia secoué le secteur e la justice, proposant l’installation d’un comité ad hoc qui procédera à l’étude des dossiers des magistrats pénalisés par ce mouvement du 24 octobre.

Dans le même contexte le ministère de la Justice avait affirmé, dimanche, dans un communiqué, ausujet de la grève des magistrats «être ouvert à toute initiative dans le cadre du dialogue sérieux, respectant l'indépendance des institutions, les droits du magistrat, les intérêts des justiciables et l'intérêt suprême de la société». Le ministère avait annoncé la programmation d'une deuxième session ordinaire du Conseil supérieur de la Magistrature (CSM), au cours de la troisième semaine du mois de novembre pour examiner les recours introduits au sujet du mouvement annuel des magistrats» appelant «l'ensemble des magistrats, qui s'estiment lésés à introduire leurs recours qui seront tranchés dans le cadre des dispositions de l'article 19 de la loi relative à la composition du Conseil supérieur de la Magistrature, ses actions et ses prérogatives».

Les magistrats ont déclenché le 27 octobre dernier leur mouvement de grève illimitée. Lundi dernier ils étaient des dizaines à observer un sit in sur les escaliers de la Cour suprême pour exiger «l’indépendance de la Justice». Le département de Zeghmati avait, dans un communiqué rendu publique jugé «illégale» ce mouvement de grève car «intervenant en contradiction des dispositions de l'article 12 de la loi organique portant statut de la magistrature et entravant le bon fonctionnement d'un service public sensible».

Tahar Kaidi