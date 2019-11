APN : Présentation et examen du projet de loi sur les hydrocarbures

Adopté le 13 octobre dernier par le Conseil des ministres, le projet de loi sur les hydrocarbures a été présenté, hier matin, par le ministre de l’Énergie, M. Mohamed Arkab, devant les membres de l’Assemblée populaire nationale, en présence du président de cette institution, ainsi que du ministre des Relations avec le Parlement.

Lors de la présentation du texte soumis au débat aux représentants du Peuple, le ministre de l’Energie qui a relevé toute l’importance de l'exploration de nouvelles réserves de pétrole et de gaz, a affirmé que cela est devenue une «nécessité urgente» pour l'Algérie, d’où l’impératif d’un «cadre juridique approprié».

Poursuivant ses propos, M. Arkab a indiqué que la proposition de ce nouveau texte tend au retour à la prestigieuse position internationale que connaissait l'Algérie sur le marché mondial de l'énergie durant les années 1990, et ce, grâce aux avantages accordés par la loi de 1986 sur les hydrocarbures à Sonatrach ainsi qu’a ses partenaires.

Le ministre fera remarquer dans ce contexte qu’«en vertu de la loi 86-14, ce sont plus de 83 contrats qui ont été signés, dont 20 sont encore valables aujourd'hui», a-t-il précisé.

«Aussi et après l’amendement introduit sur cette même loi en 1991, l'Algérie a continué d'attirer les investisseurs étrangers, en s’associant avec 30 partenaires étrangers avec lesquels Sonatrach a signé 50 contrats de recherche et de production, toujours en vigueur», a-t-il expliqué.

Cela dit et depuis 2005, la révision de la loi sur les hydrocarbures a eu pour impact la réduction sensible du nombre de nouveaux contrats de recherche et d'exploitation conclus dans le cadre du partenariat. Ce qui fait de la nouvelle loi sur les hydrocarbures une impérieuse «nécessité», est en fait, note M. Arkab, «la régression de l'activité d'exploration pétrolière dans le pays, la difficulté pour Sonatrach à supporter le lourd fardeau de cette activité, combiné au fait qu’on est actuellement dans une période où la demande intérieure en énergie connaît une hausse sans précédent et que le marché européen connaît une concurrence féroce imposé par les principaux producteurs».



L’Algérie a épuisé 60% de ses réserves initiales en hydrocarbures



L’on saura également lors de cette séance plénière que «l'Algérie a épuisé environ 60% de ses réserves conventionnelles initiales en hydrocarbures». Devant cet état de fait, plutôt difficile, pouvant carrément mener à «une crise énergétique dans notre pays d’ici à 2025-2030, en raison d’un énorme déséquilibre entre l’offre et la demande, le nouveau projet de loi sur les hydrocarbures a introduit de nouvelles mesures juridiques, institutionnelles et fiscales visant à garantir l’ouverture au partenariat étranger qui offre des possibilités financières et technologiques, d'une part, et renforcer Sonatrach, de l’autre». En somme, la révision du régime juridique des hydrocarbures, notamment en matière contractuelle et fiscale, est devenue un impératif au vu des développements enregistrés dans le domaine aussi bien aux niveaux intérieur qu'extérieur, avec la baisse du volume de production et l'augmentation croissante de la consommation nationale, sinon, le maintien du régime juridique actuel nous mettra en situation de «déficit structurel entre l'offre et la demande nationales à compter de 2025».



Le nouveau projet de loi permet davantage de souplesse dans l’exercice des activités en amont



Il faut également savoir que ce projet de loi garantit «une plus grande souplesse» dans l’exercice des activités en amont grâce à l’adoption de diverses formes contractuelles, notamment le contrat de «concession en amont», qui confère à Sonatrach le droit exclusif d’exploiter en amont. En d’autres termes, il sera question d'attribuer à la compagnie nationale Sonatrach, et à elle seule, la concession d'exercer les activités d'exploration. Remarque importante à retenir. Dans ce même sillage, le projet de loi offre plus de flexibilité à travers les différents types de contrat. Le ministre soutient aussi que ce texte vise à améliorer les conditions d'investissement, au triple plan juridique, institutionnel et fiscal. En fait, selon les explications fournies, le système juridique pour l'exercice des activités Amont repose sur trois types de contrats, à savoir le contrat de concession, le contrat de services à risques et le contrat de partage de production. Ces types de contrats doivent être présentés devant le Conseil du gouvernement pour approbation, selon les précisions du ministre.



Maintien de la règle 49/51



Pour l'ensemble des contrats, le projet prévoit également le maintien de la règle 49/51 les richesses nationales étant propriété de la collectivité nationale qu'il convient d'exploiter à son profit, de façon optimale. Evoquant ensuite le volet institutionnel, le ministre a mis en avant que le projet de loi a préservé le modèle actuel régissant les activités relatives aux hydrocarbures, à savoir le ministère et les deux organes (l'Agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures «ALNAFT» et de l'Autorité de régulation des hydrocarbures «ARH»). Cela dit, des amendements ont été introduits «à même de simplifier l'opération de prise de décision, où il a été procédé à la réduction de la demande d'approbation du ministre, au renforcement des missions de régulation des deux organes, à la dispense d'ALNAFT de la signature de contrats sur les hydrocarbures et à la réorganisation des agences à travers le renforcement des missions de leurs organes, notamment le Conseil de Contrôle. Il est utile de relever également que les volets opérationnels et économiques resteront, tout deux, sous la responsabilité des parties signataires. En ce qui concerne le volet fiscal, il y a lieu de mettre en évidence que ce dernier est très important pour les investisseurs et l'Etat et que les investisseurs intéressés par le secteur des hydrocarbures trouvaient le système fiscal actuel «complexe et peu attirant», d'où l'impérative révision global de son adaptation au contexte actuel caractérisé par la rude concurrence à même d'attirer les investissements étrangers directs, soutient M. Arkab. Le texte soumis au débat des parlementaires prévoit un taux de 10% de redevance des hydrocarbures, tandis que taux de l'impôt sur le revenu dans le domaine des hydrocarbures variera entre 10 et 50%, et ce en s'appuyant sur l'efficacité de ce projet qui est déterminée à partir du total des revenus du projet sur le total des dépenses. L'impôt sur le résultat a été fixé à 30%, tandis que le l'impôt sur la rémunération du co-contractant étranger a été fixée à 30%.

Ce projet de loi prévoit – en matière d’encouragement de l'investissement, notamment dans le domaine des hydrocarbures non conventionnels et offshores, la possibilité de bénéficier d'un faible taux de la redevance et de l'impôt sur le revenu des hydrocarbures, sachant que le taux de la redevance ne sera pas inférieur à 5%, tandis que celui de l'impôt sur le revenu des hydrocarbures sera plafonné à 20% au maximum. Le texte accorde, à travers ses dispositions, une extrême importance à la protection et l’environnement et la préservation de la santé des habitants. Autre fait important à mettre en relief, le projet de loi consacre, pour la première fois, des dispositions pour «la promotion du contenu local, notamment le recours au recrutement des jeunes cadres algériens et à leur formation pour leur permettre d'exploiter les structures pétrolières et de gaz directement après la signature du contrat».



Deux messages importants : il faut accroître les investissements et le partenariat a toujours été une option stratégique



Le projet de texte comprend, en somme, deux messages importants, le premier souligne que l'objectif principal est d'accroître les investissements, de créer des emplois, d'augmenter les revenus de l'État et de répondre à la demande intérieure en énergie, améliorant ainsi les conditions de vie, et le second confirme que le partenariat a toujours été une option stratégique pour le développement de l'industrie pétrolière et gazière en Algérie. La présentation du ministre de l’Energie avait été précédée par une allocution du président de l’APN, M. Slimane Chenine, qui a notamment indiqué que ce projet de loi tient compte des richesses du pays et de l’intérêt des générations futures, déclarant également par la même occasion qu’il est temps d’écouter ce que disent les experts et les compétences». Le président de la chambre basse du Parlement a observé dans ce même contexte que ce projet de texte «a pour finalité de permettre à la Sonatrach d’être compétitive sur le marché international de l’énergie, marqué par une concurrence féroce», et d’ajouter «Notre but, c’est l’intérêt de notre pays et de son peuple». Lors de l’examen du projet de texte, les avis des députés — entre les Pour et les Contre — ont été vraiment mitigés. Au moment où un grand nombre de députés ont valorisé le contenu du projet de loi, d’autres l’ont vivement critiqué. Une autre séance de débats est prévue pour aujourd’hui, avant les réponses qui seront données par le ministre aux préoccupations des représentants du peuple.

Soraya Guemmouri