Commentaire : Candidats sur le terrain

Après la validation des candidatures par l’Autorité nationale indépendante chargée des élections, les cinq personnalités qui ont réussi à passer le cap des parrainages se préparent pour entamer la deuxième phase du scrutin à savoir la campagne électorale. A présent, cinq postulants s’affairent activement à mettre en place les structures nécessaires, à finaliser le programme des meetings et sorties sur le terrain. Il s’agit en fait de huiler la machine électorale en prévision d’une campagne qui s’annonce forte et intense en activités et déplacements.

Cette phase de scrutin est, il faut le souligner, considérée comme la plus importante et déterminante pour la suite des événements. Chaque candidat et son équipe tenteront de marquer des points et de prendre une longueur d’avance sur les concurrents. A coup de programmes bien ficelés et propositions choisies et alléchantes, ils feront tout, pendant trois semaines, pour séduire les citoyens et donc les électeurs. Une partie de l’élection présidentielle se jouera pour les candidats pendant la campagne électorale durant laquelle chaque postulant va exposer, expliquer et tenter de convaincre les citoyens sur sa vision de sortie de crise, mais aussi la manière de gérer les affaires du pays durant le mandat présidentiel. Outre les meetings qui seront animés par le candidat lui-même et les membres de son équipe, il y a lieu de signaler l’autre volet de campagne, celui des médias classiques et des réseaux sociaux à travers lesquels, les candidats et les staffs électoraux feront le maximum pour transmettre les messages, et tenteront de convaincre les électeurs pour les amener à voter, pour eux, le jour du vote. La campagne électorale dont le coup d’envoi est attendu durant les prochains jours s’annonce d’ores et déjà animée et intense au regard du poids des candidats engagés. La bataille entre les cinq postulants sera rude et chaude où chacun essayera de rallier le maximum de citoyens de son côté et augmenter ainsi les chances de l’emporter le jour J. Cette phase de l’élection présidentielle, la campagne électorale en l’occurrence, va permettre de dégager les grandes tendances et renseignerait globalement sur les intentions du vote, même si tout reste relatif à ce stade de la compétition en attendant le verdict des urnes.

C’est pour cette raison que les candidats et leurs équipes concentrent leurs efforts sur cette étape cruciale de scrutin car une grande partie de l’élection présidentielle se joue durant la campagne électorale. Actuellement, chaque candidat et son staff préparent activement l’argumentaire et le discours qu’ils doivent présenter durant les différentes sorties politiques et médiatiques à travers le territoire national.

La conquête du terrain et des électeurs va commencer dans les prochains jours pour s’achever le 12 décembre, jour du vote. Un scrutin qui a suscité beaucoup d’enthousiasme et d’engouement en raison de son importance et son cachet stratégique. L’élection du 12 décembre prochain demeure la clé de voûte dans le processus de règlement de la crise politique qui perdure depuis des mois. Ce scrutin constitue la solution incontournable et irréversible dans la phase actuelle, car elle va permettre l’élection librement et de manière démocratique du président de la République qui aura tous les pouvoirs et prérogatives pour prendre les décisions que la conjoncture impose et engager les réformes dans tous les domaines pour répondre aux attentes et aspirations du peuple.

M. Oumalek