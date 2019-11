L’ANIE répond par des « actes », et non par des « ouï-dire »

Le vice-président de l’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE), Abdelhafid Milat, a réitéré, hier, le fait que cette instance «élue» et «non désignée» ne cesse de justifier son travail avec des preuves à l’appui, en annonçant des chiffres officiels sur les raisons ayant fait disqualifier les 18 candidats à la candidature en ne validant que cinq dossiers.

Lors de son allocution, l’invité du Forum a exprimé des réserves en ce qui concerne la citation des noms des candidats disqualifiés, se contentant de signaler que les chiffres donnés sur les formulaires retenus, déposés, annulés ou certifiés manuellement, sont corrects. Dans ce cadre, M. Milat a tenu à préciser que l’ANIE ne compte pas fermer les yeux sur les «abus» et les «dépassements» qui pourront «dénaturer le rôle de l’ANIE dans le processus électoral», tout en soulignant que «la voix des électeurs sera protégée». Après avoir indiqué que l’ANIE a fait un immense travail en un très court délai, son vice-président a avancé des chiffres sur le quitus obtenu par les cinq candidats à la candidature sur les 23 qui ont déposé leurs dossiers à l’ANIE et les 148 qui ont retiré les formulaires, indiquant que sur plus de 10 millions de formulaires qui ont été retirés, 876.255 formulaires seulement ont été déposés, tandis que 36.557 ont été annulés.

Dans ce cadre, M. Milat a ouvert la parenthèse pour pointer du doigt les dépassements enregistrés dans la signature des formulaires notamment ceux remplis par des «mineurs», ainsi que des formulaires qui ont été signés par une même personne.

Après avoir ajouté que pas moins de 58.349 signatures ont été retrouvées en double, le responsable a indiqué que «ce genre de comportement a déjà été signalé dans les présidentielles précédentes, et que cette fois l’ANIE s’est fermement opposée contre ces pratiques qui entachent la légitimité du président issu du scrutin».

Dans le cadre des chiffres avancés, le vice-président de l’ANIE a dit que 732.573 formulaires ont été certifiés manuellement et 650.238 formulaires se sont avérés corrects.

M. Milat précisera par ailleurs, que M. Azzedine Mihoubi est le seul candidat à la candidature à avoir collecté les signatures dans 48 wilayas, tandis que MM. Abdelmadjid Tebboune et Abdelaziz Belaïd en ont récoltées dans 47 wilayas, M. Ali Benflis dans 46, alors que M. Abdelkader Bengrina s’est limité à 40 wilayas.

Hichem Hamza